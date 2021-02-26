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Pandemi normalleşmiyor; 7 ilde yeni karantina uygulaması

Normale dönüş konuşulurken, pandemi ile ilgili kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Gümüşhane, Adıyaman, Tokat, Rize, Kayseri, Kütahya ve Ordu'da bazı yerleşim yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SAĞLIK 26.02.2021, 01:32 Murat Aydın
Pandemi normalleşmiyor; 7 ilde yeni karantina uygulaması

Türkiye gündeminde Normale dönüş konuşulurken, pandemi ile ilgili kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Gümüşhane, Adıyaman, Tokat, Rize, Kayseri, Kütahya ve Ordu'da bazı yerleşim yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TOKAT

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesi ile Alacabal Mahallesi korona virüs salgınında artış yaşanması nedeni ile karantinaya alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındı. Riskli iller kapsamında bulunan Tokat'ın en büyük ilçesi olan Erbaa'da vakaların artış göstermesi sonucu karantina kararı verildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; Erbaa ilçesi Tanoba beldesi ile ilçe merkezine bağlı Alacabal Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Karantina uygulamasının 26 Şubat 2021 tarihinde 00.01 saati itibariyle başlayacağı bildirildi.

RİZE

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köyün tamamı ile iki köyde 2'şer evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

İlçenin Yeniyol köyü geneli, Şenyurt köyünde 2 ve Köprüköy köyünde 2 haneden oluşan ilgili binalarda karantina uygulamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.

KAYSERİ

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şıhlı Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması kararı aldı.

Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Naşa beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, beldede Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 10 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı ifade edildi.

ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 31 evde karantina uygulanmaya başladı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugünden itibaren ilgili köylerde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

#tokat #ordu #gümüşhane #rize #kayseri #kütahya
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