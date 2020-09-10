Özel Rami Hastanesi'ne muhteşem açılış

Özel Rami Hastanesi Coronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde muhteşem bir açılışa sahne oldu. Eyüp, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'nın ortak noktasında açılan Özel Rami Hastanesi'nin davetine üç ilçenin üst düzey yönetici ve brokratları katılım sağladı.

Rami Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bu ay başında hizmete giren Özel Rami Hastanesi’nin resmi açılış töreni 10 Eylül 2020 erşembe günü ( bugün) gerçekleştirildi.Özel Rami Hastanesi’nin açılış törenine bürokrasi, siyaset, STK temsilcileri, spor, sanat ve iş dünyasından bir çok seçkin davetli katıldı.

Koronavirüs Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen programın ev sahipliğini Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çolak ve Mustafa Erdem ile Başhekim Dr. Aytekin Parmak’ın yaptığı hastanenin açılış törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Can Balekoğul, Ahmet Tüfekçi, Bayrampaşa Belediyesi Meclis üyeleri Tolga Güneş, Ömer Faruk Parmak ve Tufan Babar, Eyüpsultan Belediyesi meclis üyeleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi meclis üyeleri, Mediworld Tıp Merkezi Başkanı Dr. Fuat Kantarcı, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Adnan Liçina, Altıntepsi Mahallesi Muhtarı Selahattin Beyler, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Semih Çelebi, Bayrampaşa Kulüpler Birliği Başkanı ve Teknikspor Kulüp Başkanı Ülkü Gürkan, Bayrampaşa Tunaspor Başkanı Mustafa Altuntaş, Çivi İrfan, Eyüpsultan Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mustafa Çolak ve kulüp başkanları, Fatih Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Gökhan Ceylan ve kulüp başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda doktor ile sağlık çalışanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.



ÇOLAK: YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKÜR EDERİM

Törenin açılış konuşmasını yapan Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çolak, protokol üyeleri ve tüm misafirlerini selamladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Allah’a hamdolsun ki uzun süren çalışmalarımız ve hazırlıklarımızın sonunda, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde bizlere destek veren vefalı dostlarımızın da sayesinde hastanemizi hizmete açtık. Gece gündüz yaptığımız titiz hazırlıklar sonunda hastanemizi hizmete açmanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Açılışımızda bizlerle birlikte mutluluğumuza ortak olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun ki böylesine önemli günler yaşadığımız bu dönemde sağlık sektörüne de girmek nasip oldu. Rabbim inşallah sağlık yönünde herkese yardımcı olmamızı bizlere nasip eder. Özel Rami Hastanesi olarak, hasta, çalışan memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tutarak, deneyimli kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tekrar açılışımıza katılan herkese teşekkür eder, hastanemizin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



PARMAK: HASTALARIMIZA EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ

Özel Rami Hastanesi Başhakemi Dr. Aytekin Parmak, tüm misafirlerine “hoşgeldiniz” dedikten sonra yaptığı konuşmasında, “İnsanların hayatlarında önemli günler olur. Bugün de bizim için çok önemli bir gün. Bu mutlu günümüzde bizlerin yanında olduğu için tüm dostlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Eyüpsultan'a ve İstanbul’a yakışan güzel bir hastane yaptık. Ülkemiz sağlık alanında bir pandemi süreci yaşıyor. Bu süreçte hastanemizi açarak ülkemizin topyekün verdiği mücadelede bizde kendi adımıza bunu göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim iki sorumluğumuzu var. İlki tüm personelimizle birlikte el ele vereceğiz, tüm hastalarımıza şifa dağıtmaya gayret göstereceğiz ve hizmet vereceğiz. İkinci sorumluluğumuz olan halkımıza karşı da onların sağlıkları bizlere emanet. Hastalarımıza ‘Burada çok iyi bir hastane var. Hastalık bizim için sorun değil” dedirteceğiz inşallah” şeklinde konuştu.



KÖKEN: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR HİZMET

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yaptığı konuşmasında koronavirüs salgınına dikkat çekerek böylesine bir dönemde hizmete giren Özel Rami Hastanesi’nin bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını belirterek, “Pandemide açılan hastanemizin açılışının hayırlı olmasını diliyorum. Hastanenin açılması için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Özel Rami Hastanesi üç ilçenin çok öneli bir kesişme noktasında bulunuyor. Eyüpsultan’ın kapsamlı ilk özel hastanesi. Yakında bu bölgeye milli kütüphane de açılacak.Rami, turizm açısında da önemli bir bölge olacak.Böylesine önemli bir bölgeye açılan Özel Rami Hastanesi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta yatağında söylediği söz olarak bilinen ‘Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda’ sözünü bizlere sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan önemli sözlerden biridir. Sağlık bizler için çok önemli. Herkesten koronavirüs salgını döneminde çok dikkatli olmasını istiyorum. Maske ve sosyal mesafelere dikkat etmesini, yakın temaslardan kaçınmasını rica ediyorum. Unutmayınız ki sağlık alanında çalışanların bir çoğu 6 aydan beri izin bile kullanmadan bu hastalığa yakalananların şifa bulması için mücadele ediyorlar.Sağlık çalışanlarımıza verdikleri bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Vefat eden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Koronavirüsten de vefat eden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



AYDINER: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yaptığı konuşmasında törene katılan herkese selamladı ve sağlık diledikten sonra, “Koronavirüs pandemisi döneminde sağlık ünitelerine ihtiyaç vardı. Bugün de Özel Rami Hastanesi resmen hizmete açılarak insanların şifa bulmasına vesile olunacak. Öncelikle hastanenin temelinin atılmasında emeği olan Mustafa Erdem’i yürekten kutluyorum. Hastanenin açılma sürecinde başından beri takipçisi oldum. Yine Bayrampaşa’nın evladı Kamil Çolak kardeşimi de yürekten kutluyorum. Kendisi inşaat sektörünün ardından sağlık sektörü gibi çok önemli bir alana hizmet etmek için girdi. Çok önemli bir kadro kuran Başhekimimiz Dr. Aytekin Parmak beyi de tebrik ediyorum. Tüm çalışanlarına hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum. Özel Rami Hastanesi 3 komşu ilçe başta olmak üzere İstanbul’a hizmet edecek. Hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz Bayrampaşalılar olarak da hayırlı hizmet yapan hastanemizi destekleyeceğiz. İnşallah sağlığa yapılan bu hizmetle halkımız şifa bulur. Allah’ın selamı üzerinizde olsun, herkese sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Özel Rami Hastanesi’nin açılışı hayırlı olsun” diye konuştu.

ÖĞÜTKEN: PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇILAN HASTANENİN YÖNETİMİNİ KUTLARIM

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise konuşmasında koronavirüs pandemisi döneminde hizmete giren Özel Rami Hastenesi’nin açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hastane yönetim kurulu başkanı ve diğer yetkililer çok cesaretli bir iş yaptınız. Hükümetimiz mevcut hastaneleri büyüterek ve devasa şehir hastaneleri açtığı bu dönemde sizler de bölgemizin ihtiyacı olan çok önemli bir hastaneyi Rami’de hizmete açtınız. Sizleri tebrik ediyorum. Dünya ve ülke olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. İnşallah el birliği içerisinde bu koronavirüs illetini atlatacağız.İnşallah Özel Rami Hastanesi’nde vatandaşlarımıza şifa dağıtılacak. İnşallah hastalanan az olsun diyoruz ama mutlaka da böyle yerlere de ihtiyacımız var. Burası bir şifa kapısı. Hem çevre ilçelere hem de İstanbul’a hayırlısı olsun. Özel Rami Hastenesi’nin açılışının hayırlı olmasını diler, tüm çalışanlarına başarılar dilerim. Herkese sağlıklı günler temenni ederim” dedi.



ŞENEL: ÜLKEMİZ SAĞLIK ALANINDA ÇOK İYİ BİR YERDE

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise yaptığı konuşmasında tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele de ciddi bir sınavdan geçtiğini belirterek, “Böyle bir dönemde hizmete açılan Özel Rami Hastanesi’nin insanlara sağlık alanında görev yapacak olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Devletimizin yaptığı şehir hastanelerinin yanı sıra özel teşebbüslerinin açmış olduğu bu hastaneler de insanlara hizmet ediyor. Ülkemiz sağlık alanında bugün Avrupa’nın birçok ülkesinden de daha kaliteli hizmet veren hem kamu hem de özel hastanelerine sahip. Bu gerçekten ülkemiz adına sevindirici bir olaydır. Bu hastanelerin sayısı ne kadar çok olursa vatandaşlarımıza da daha iyi şartlarda hizmet verme şansına sahip olacağız. Özel Rami Hastanesi’nin bölgemize en iyi hizmeti vermesini temenni ediyorum. Hastanenin hizmete açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hasta olmasın ama böyle bir kapı da bulunsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerine hastane yönetimi tarafından plaket takdimi oldu. Açılış kurdalesi kesiminin ardından, protokol üyeleri ve misafirler hastane binasını gezdi ve verilen hizmetler hakkında Özel Rami Hastanesi yetkilileri tarafından bilgiler aldı.