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Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel Piyano Konseri

Türkiyey Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 98. Yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Cumhuriyet Bayramını'nı hastane girişinde düzenlediği Piyano Konseri ile kutladı. Konserde Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Aatürk'ün sevdiği şarkılar ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

SAĞLIK 28.10.2021, 21:43 28.10.2021, 22:40 Murat Aydın
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel Piyano Konseri

Cumhuriyetimizin 98. Yılı ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde, kutlamalar çerçevesinde hastane fuaye alanında canlı piyano dinletisi düzenlendi.

Türk bayrakları ile donatılan hastanede hasta ve hasta yakınlarının ilgi gösterdiği dinleti Atatürk’ün sevdiği şarkılar, kahramanlık türküleri ve marşlar ile piyano sanatçısı Haluk Dayıoğlu tarafından seslendirildi.

Sağlık çalışanları ve hastaların büyük ilgi ve coşkuyla karşıladığı, canlı performans gün boyu devam ederken alkışlarla destek verenler, marşlara eşlik edenler, fotoğraf ve video çekenler oldu.

Cumhuriyetimizin 98. gurur yılında başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, ülkemize ve halkımıza nice coşku dolu bayramlar diliyoruz.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve  Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.

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