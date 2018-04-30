Oyuncu Dabak: Sinema dünyası alkol ve esrar üzerine kurulmuş

ESENYURT Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve esrar üzerine bir dünya kurulmuş durumda. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var" dedi.

Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü gazeteci Çetin Yılmaz platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getirdi. Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Boğaziçi Okulları Genel Müdürü Burak Hasanbaşoğlu, bağımlılık gibi kapsamlı bir gündem başlığı altında, toplumu ilgilendiren kritik problemlerin ele alınmasının önemine değinerek, saygın konukları misafir etmekten duyduğu onur ve mutluluğu belirtti. Yıllarca kola bağımlısı olarak yaşadığını ifade eden Feyman, "Bir gün bırakmaya karar verdim. Bir yıl kadar önce başardım. Kola kaybetti, su kazandı. Suya bağımlıyım şimdi. İnsan isterse kurtulabiliyor" dedi.

SELDA ALKOR: SİGARAYI YENDİM

Sigara bağımlılığını yendiğini anlatan Selda Alkor, "Günlük hayatımızda zaaflarımız var ve ben de sigara bağımlısıydım. Sigaranın zararlarını fazlasıyla gördüm, gerçek yüzünü anladım. Bir gün sigarayı yere attım ve ayağımla ezdim. 'Sen beni öldüremezsin, ama ben seni söndürürüm' dedim. 35 yıl sonra sigarayı bırakmak önemliydi. İnsan sabah kalkınca önce aynaya bakmalı, sonra kendine sorular sormalı. Yaratıcı olan bir çok insanın aşırı bağımlılıkları olduklarını biliyorum. Bir garip Selda Alkor olarak, kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

"BAĞIMLILIĞIN ÖZÜNDE ZEVK ALMAK VAR"

Toplumun önde gelen insanlarının bağımlılık konusundaki görüşlerinin önemine değinen Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, "Bağımlılıkla sorunu olan insanlara sempatik gelmeyiz. O nedenle işimiz hem zor, hem de risklidir. Selda Alkor gibi sevilen bir sanatçının bağımlılık hakkında konuşması benim 24 saat hekimlik anlatmamdan daha kıymetli. Toplumun önde gelen insanlarının bu konuda öne çıkmaları çok mühim. Liverpool oyuncusu Muhammed Salah, uyuşturucu kullananlara 'lütfen gidin tedavi olun' mesajı paylaştı. Hastane başvurularının oranı yüzde 400 arttı. Hepimiz bağımlı adayıyız ve bağımlılık bir zevkle oluşuyor. Zevki yok sayarsak ve sebeplerin içinden atarsak, gerçekten uzaklaşırız. Zevk, bu işin odağıdır" ifadelerini kullandı.

DABAK: SAĞLIKLI OYUNCU ADAYLARI İÇİN ÖZENLİ DAVRANMALIYIZ

Türk sinemasında alkol ve esrar üzerine bir dünya kurulduğunu söyleyen Asuman Dabak, bunun topluma yansımasını şu sözlerle anlattı:

"'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim. Yozlaşan toplumda biz sanatçıların da payı var. Set ortamlarında o kadar çok esrar sarıp içiliyor ki, inanılmaz. Sosyal ortamda hepimiz alkol alıyoruz. Keyiflendiriyorsa sorun yok ama, alkol sonrası ertesi sabah sete vaktinde gidemiyorsanız, ezberinizi yapamamışsanız bu işe dur demek gerekiyor. Oyun arkadaşınıza saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Bizim işimiz performans, alınan madde performansı düşürüyor. Benim üç tane oyunculuk atölyem var. Sağlıklı öğrenciler, oyuncu adayları yetiştirmek istiyorsak, o derecede özenli davranmalıyız. Duruşumuzu takip eden kitleleri görmezden gelemeyiz. Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız? İyi aktör olmanın yolu setin bir kenarında sigaralık sarıp içmekten geçmiyor. Bir barın köşesinde viski yudumlamak şöhret getirmiyor. Hepimizin sorumlu davranması lazım."

"TERAPİ VE İLAÇ TEDAVİSİ BİRLİKTE OLMALI"

Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, bağımlılık tedavisinde terapinin önemine değindi. İlaç ve terapinin birlikte ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Terapist danışan ilişkisinin önemi burada devreye giriyor. Freud Yahudi asıllı bir doktordu. 'Acaba dini yaymak için mi çalışıyor' denildi. Freud, 'İlaç işin kimyasal tarafını çözer, terapi duygusal tarafını' diye düşünüyordu. İkisi paralel ilerlemeli. Terapist kendine bile anlatamadığı şeyi anlattığı an çözüm hızlı gelir. Problemi çözmek için, bana ne kadar erken done verirseniz işin içinden o kadar kolay çıkarız. Alkol ve uyuşturucu kullanmak suç değildir. Bir sağlık sorunudur. Hiçbir bağımlılık sorunu çözümsüz değildir" dedi.

"HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ÖN PLANDA"

Bağımsız Türkiye adıyla başlattıkları projeye değinen STK Uzmanı Tuncer Dağ, "Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yanında, alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Sivil Toplum Örgütleri (STK) 2014 yılında bununla ilgili bir mutabakata girdiler. 2017’de 'Bağımsız Türkiye' adıyla bir proje başlattık. Bağımlılık konusunda STK’ların önemi ortaya çıktı. Türkiye derneklerinin yüzde 13’ü hemşeri dernekleri. Bu oran, İstanbul’da yüzde 27, Esenyurt’ta ise yüzde 40’a yükseliyor. STK sayısı ve kalitesi olarak dünyanın çok gerisindeyiz. Yüzde 85’lik bir kesim hiçbir STK içinde yer almıyor. Kalan yüzde 15 içinde kadın oranı yüzde 2 civarında. Bölgemizde 40 farklı yöreden dernek bir araya gelerek ortak oluşum içine girdi. Madde bağımlıları ile ilgili doğrudan temas sağlandı. Esenyurt’ta uyuşturucuyla ilgili bir iletişim hattı kuruldu. Önemli mesafeler aldık. Destek verilirse, daha da ilerlenir" ifadelerini kullandı. Akupunktur Uzmanı Dr. Hikmet Gülaçtı, sigaranın kadınların cildini olumsuz etkilediğini söyledi.

OYUNCU BALÇIN: HER ŞEY KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Eğitimin ilk ve en önemli basamak olduğunu vurgulayan Oyuncu Didem Balçin ise "Günümüzde insanlar iletişimden uzaklaştı ve yalnızlaştı. Teknolojinin olumsuz yanları hayatımızda yer işgal etti. Sorunların farkına vardığımız zaman, akılcı çözümler yaratabiliriz. Herkes üzerine düşeni yapmalı. 'Bana hediye almayın, onun yerine kanserli çocuklar için oluşturulan hesaplara aktarım yapın' diyorum. Bu sene de aynı süreç devam edecek, desteklerinizi bekliyorum. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda çevremizde üzücü örneklere şahit oluyoruz. Aslında en büyük görev ailelere düşüyor" diye konuştu.

BAŞKAN ALATEPE: STK'LARLA ORTAK PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Panele katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe da Esenyurt'un sürekli uyuşturucu sorunuyla gündeme geldiğini belirtti. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak bir proje başlatacaklarını açıklayan Alatepe, "Herkes uyuşturucu satan veya evinde yetiştiren komşusunu ihbar edecek. Böylece bu sorunun önüne geçilecek" dedi. Alatepe, 400 yataklı hastanenin de içinde olduğu bağımlılık köyünü Silivri sınırları içerisinde hazineden kiraladıkları arazide yapacakların bilgisini verdi.

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