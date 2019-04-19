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Öykü Arin'e nakil, bu akşam (2)

MİNİK ÖYKÜ'YE İLİK NAKLİNİN TAMAMLANDI İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical...

Öykü Arin'e nakil, bu akşam (2)

MİNİK ÖYKÜ'YE İLİK NAKLİNİN TAMAMLANDI
İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve ekibi tarafından yapılan naklin ardından Öykü Arin, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Naklin ikinci aşaması olarak Öykü Arin, 28 gün steril ortamda gözetim altında tutulacak ve iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak. 
Anne Eylem Yazıcı, yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine belirten Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur" dedi.
Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna mutlu bir haber vermek istediklerini söyledi.
Baba Çağdaş Yazıcı ise bütün yakınlarıyla büyük bir heyecan ve umutla sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

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