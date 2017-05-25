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Otistik Özge ve ailesinin dramı

MANİSA'da çocukken otizm teşhisi konulan, ancak ilerleyen yaşlarda tedavi olanağı olmayan psikotik bozukluk hastası 23 yaşındaki Özge Girgin, 6 kez intihara kalkıştı. Kızlarını hiç yalnız bırakmayan Girgin...

Otistik Özge ve ailesinin dramı

MANİSA'da çocukken otizm teşhisi konulan, ancak ilerleyen yaşlarda tedavi olanağı olmayan psikotik bozukluk hastası 23 yaşındaki Özge Girgin, 6 kez intihara kalkıştı. Kızlarını hiç yalnız bırakmayan Girgin ailesi zor günler geçiriyor.

Köprübaşı İlçesi'nin kırsal Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Nilgün ve Metin Girgin çiftinin tek çocuğu Özge Girgin'e henüz 1.5 yaşındayken İzmir'deki bir hastanede otizm teşhisi konuldu. Ailesi 3 yıl önce, geceleri bağırarak uyanan ve halüsinasyonlar gören kızlarını Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırdı. Burada otistik olmadığı, geç kalındığı için tedavi olanağı olmayan psikotik bozukluk hastası olduğu ortaya çıkan Girgin, 3 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Taburcu edilmesinin ardından evde ilaçlarını alarak yaşamını sürdüren Girgin'in daha önce 6 kez intihar girişiminde bulunması nedeniyle tedirgin olan ailesi, kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

YÜZDE 80 ENGELLİ RAPORLU

Her ay düzenli olarak gerekli kontrolleri yapılan Girgin'e İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geçen ay 'yüzde 80 engelli' raporu verildi. Ancak raporda 'ağır engelli' ibaresi yer almadığı için genç kızın ailesi evde bakım parası alamıyor.
Baba Metin Girgin, gündelik işlerle çalışarak evini geçindirmeye çalışırken, Nilgün Girgin ise kızının başından ayrılamadığı için herhangi bir işte çalışamadığını belirtti. Maddi açıdan zor günler geçirdiklerini kaydeden anne Nilgün Girgin, yetkililerden yardım istedi. Mağdur olduklarını dile getiren anne Girgin şöyle konuştu:

"Eşim iş bulabilirse eve para getiriyor. Ben ise kızımın başından ayrılamadığım için çalışamıyorum. Normalde tarlalarda çalışıp para kazanırım ama, bu koşullarda çalışabilmem zor. Nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyor. Böyle giderse açlıktan öleceğiz. Allah'tan ev kendimizin, kira ödemiyoruz. Evde bakım parası alabilsek, sıkıntımız ortadan kalkacak."

 

 

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