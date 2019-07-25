Organlarıyla 5 kişiye hayat ve ışık oldu

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()- SAMSUN’da, beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hamit Serin’in (58) bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan mobilyacı Hamit Serin, önceki gün sokakta yürüdüğü sırada aniden baygınlık geçirip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Serin, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serin’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edilen Serin’in dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Serin'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Hastaneye gelen ekibin yaptığı operasyonla Serin’den alınan iki böbrek Trabzon’a, karaciğer ve iki kornea ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

'ORGAN BAĞIŞINDA İNSANLARIMIZ BİLİNÇLENMEKTE'

Özel hastanenin organ nakli koordinatörü olan uzman doktor Serpil Akpınar Çiçek, beyin kanaması nedeniyle gelen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakli sürecinin başladığını belirterek, “Aile, yaptığımız görüşmelerde, organ bağışında bulunmayı kabul etti. Karaciğeri, iki böbreği ve korneaları bağışlandı. Nakil ameliyatları sonrasında organları alan hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Ailenin bu duyarlı yaklaşımı bizim için çok umut vericiydi. Artık organ bağışı konusunda insanlarımız bilinçlenmekte, onların çok büyük yardımları katkıları oldu. Aileye bir defa daha bu duyarlı kararlarından dolayı çok teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruz” dedi.

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