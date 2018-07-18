ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen bir çocuk annesi ev kadını Afitap Kınalı'nın (57) bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.Çanakkale'de, evinde beyin kanaması geçiren Afitap Kınalı, ambulansla ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kınalı'nın beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Betül Altınışık ve sağlık memuru Mustafa Öner’in görüştüğü aile, Afitap Kınalı'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Kınalı'nın organları alındı.Afitap Kınalı’nın karaciğeri ve bir böbreği Bursa Özel Acıbadem Hastanesi’nde, diğer böbreği ile 2 korneası da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.Acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür eden oku Nakli Koordinatörü, Öğretim Üyesi Dr. Betül Altınışık, "Hastamız, beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduktan sonra yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. Bunu da Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne bildirdik. Yapılan doku ve kan testleri sonucunda organlar hastalara gönderildi. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bağış ile organ ve doku bekleyen insanlarımızdan 5'ine umut oldular" diye konuştu.ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ise "Kınalı ailesinin göstermiş oldukları erdemli davranış ve büyük fedakârlık için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce hastamız var. Fakat en büyük eksiğimiz verici problemi. Ailemiz, almış olduğu bu kararla güzel bir örnek oldular. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI