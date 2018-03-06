Organları 4 hastaya umut oldu

ORDU'da, böbrek yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sinan Gürkan'ın (45) beyin ölümü gerçekleşti. Sağ iken organlarını bağışlayan Gürkan'ın karaciğer, kornea ve akciğeri 4 hastaya nakledilmek üzere operasyonla alındı.Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Sinan Gürkan, böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır umutla böbrek beklerken amansız hastalığına yenildi. İstanbul, Ankara ve Antalya'dan uçak ve karayoluyla Ordu'ya gelen ekip, Ordu Devlet Hastanesi'nde operasyonla karaciğer, kornea ve akciğeri aldı. Karaciğer Antalya'ya, kornealar Samsun'a, akciğer ise İstanbul'da bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderileceği belirtildi.Geçen hafta diyalize girmeden önce babasının organlarını bağışladığını, bunu hastanede beyin ölümü gerçekleştiği esnada hastane yöneticilerinden öğrendiklerini belirten kızı Musali Gürkan, "Babam böbrek ararken bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. Bizim de yapmamızı istiyordu. Kendisi de bağışlayacağını söylemişti. 2 gün önce annemle beraber diyalizden çıktıktan sonra organlarını bağışlamış. Bizim bağıştan bugün haberimiz oldu, çok güzel bir örnek oldu bize kendisi. Umudumuz tükendi babam için. Artık onlar için bir umut var, umarım sağlıklarına kavuşurlar. O ailelerle bizde tanışmak isteriz" dedi.Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, ise "Beyin ölümü gerçekleşen hastamız daha önce kendi isteğiyle tüm organlarını bağışlamış olan bir hastamız. Böbrek yetmezliğinden kendisi de böbrek arama listesinde. Yaklaşık 2 gün önce baş ağrısı şikayetiyle beraber Gölköy Devlet Hastanesi'ne başvurmuş hastanemize sevk olmuş. Böbrekleri ve kalbi kullanılmayacak. Karaciğer, kornea ve akciğeri bekleyen hastalarımıza nakledilecek" diye konuştu.

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