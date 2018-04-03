Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

Organları 3 kişiye nakledilecek

ÇANAKKALE'de tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat'in (68) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilecek. Çan ilçesinde yaşayan Zefure Saat, 30 Mart tarihinde geçirdiği...

Organları 3 kişiye nakledilecek
ÇANAKKALE'de tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat'in (68) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilecek.
Çan ilçesinde yaşayan Zefure Saat, 30 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafure Saat, durumu ağırlaşınca, bir gün sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zefure Saat'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. 2 çocuğu annesinin organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa ve Çanakkale'deki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Sabaha karşı hastaneye gelen ekipler, operasyonla Zefure Saat'in 2 böbreği ile karaciğerini aldı. Zefure Saat'in bağışlanan organlarından bir böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bir böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa Özel Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.
Organ bağışında bulunan aileye teşekkür eden Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, "Bağışlanan bu üç organla iki böbrek hastası ve karaciğer yetmezliği yaşayan bir hasta tekrar sağlığına kavuşacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314