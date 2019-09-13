Organ nakli yeniden hayat verdi.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı dolayısıyla uzun zamandır tedavi gören Küçük Hasan , geçen yıl da annesi ve diğer kardeşini trafik kazasında kaybetmesi üzerine, babası ve iki ablasıyla İstanbul’da yaşayan evli ve bir çocuk annesi ablasının yanına taşındı.

Ablasının çabasıyla diyaliz tedavisi gören Hasan Sevim, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde kadavra listesine alındı. Hastalığı nedeniyle 11 yaşında olmasına rağmen 4-5 yaşında bir çocuk gibi görünen Hasan’ın hayali ise okuyup astronot olmak.

“Bağış yapan ailemizden Allah razı olsun”

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, yaptığı açıklamada, Hasan Sevim’in Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) hastalığıyla dünyaya geldiğini söyledi.

Sevmiş, FSGS’nin genetik temelli, doğuştan gelen bir hastalık olduğunu, protein kaybıyla kendini belli ettiğini, vücutta şişlik, idrar problemi, büyüme-gelişme geriliği ile ortaya çıktığını belirtti.

Hasan’ın 10 yaşına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadığını, son 1 yıldır da boyundan büyük bir diyaliz makinesine bağlı olduğunu anlatan Sevmiş, “Bize başvurduklarında kendisine canlıdan nakil olabileceğini, kadavra listesine alabileceğimizi söyledik. Maalesef canlıdan herhangi bir şansı olmadı.” dedi.

Sevmiş, Bursa’da vefat eden 16 yaşındaki bir çocuğun böbreğinin Hasan’a uygun görüldüğünü ifade ederek, şunları anlattı:

“Bağış yapan ailemizden Allah razı olsun. 5 gün oldu. Her şey gayet iyi. Hasan’ı taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Hasan bugüne kadar yaşıtları gibi yaşamadı. Bugünden itibaren Hasan’ın yaşıtları gibi oynamasını, gezmesini, okula gitmesini, sokaklarda koşturmasını bekliyoruz. Hasan’ın yaşadıkları kolay değil. 10 yıldır birtakım hastalıklarla mücadele etmiş, geçen yıl annesini kaybetmiş. Çocuğun psikolojisi etkilenmiş ama psikolojisinin de düzeleceğini ve ilk kontrolde bizimle konuşacağını umut ediyoruz.”

Abla Sezen Erdem ise Hasan’ın hastalığını vücudunun şişmesiyle fark ettiklerini belirtti.

Annesinin ölümünden sonra babası, Hasan ve iki kız kardeşini İstanbul’a yanına aldığını ifade eden Erdem, “Hepsine ben bakıyorum. Babam da kalp hastası, ameliyat olacak. Eşim sağ olsun yardım ediyor.” dedi.

Kardeşinin hastanede doktorlarla hemşirelerle konuşmadığını, akşam yalnız kaldıklarında ne zaman eve gideceklerini, ne zaman büyüyeceğini ve oyun oynayabileceğini sorduğunu aktaran Erdem, şöyle konuştu:

“Hasan, hastalığı nedeniyle yaşıtlarından küçük. 5 yaşında bir kızım var, kendisiyle aynı boyda. Hasan şimdi çok heyecanlı. Mardin’de okula gitmemiş. Geçen yıl diyalize girdiği için öğretmen evde ders veriyordu. Hasan uzaya gitmek, astronot olmak istiyor. Psikolojik destek de alıyor Hasan. İlk seansta psikiyatr ile konuşmadı ama ikinci görüşmede konuştu, sorularına cevap verdi.”