Organ'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar

İSTANBUL - “Sende destek ol bağışla hayat ver” adı altında başlatılan kampanyanın ses getireceğinden umutlu olduklarını söyleyen hastane yönetimi, ölüm ve yaşam gerçeğinin farkında olan herkesi bu kampanya etrafında görmek istediklerini söylediler

Bunun için bir de kısa film hazırlayan hastane yönetimi, her yerde yayınlanmaya başlayan filmde organ bağış ve nakline dikkat çektiler

Bağışlanan organlarla bir çok hastanın hayata döndürüldüğüne dikkat çekilen filmde bir gencin 1 ay ömrü kalan babası için yaptığı fedakarlık anlatıldı

1 ay ömrü kalan genç bir babanın oğluydu Mazlum. Bir gün Kadıköy’den bindiği şehir hatları vapurunda ilginç bir olayın tam göbeğinde buldu kendisini.

Sevgilisini evlenmeye ikna eden bir gencin sevincini vapurda ki yolcularla paylaştığı bir andı o an. Mutlu olduğunu ifade ettikten sonra etrafta kilere sordu genç, “Sizin gerçekleşmesini istediğiniz hayalleriniz yok mu?”

Kimi dünyayı gezmek, kimi emekli olmak, kimi ise ev sahibi olmak istediğini söyledi. Bir tanesi vardı ki onun hayali bambaşkaydı. Bambaşka olmasının yanında gerçekleşmesi çok zor bir hayaldi aslında.

O’nun hayali 5 yıldır beklediği bir organa kavuşmaktı. Onu dile getirdi pembe hayallerini dile getirenlerin arasında.

Ve pembe hayallerinden bahsedenler de dahil vapurda bulunan herkesin beyninde bir kıvılcım çaktı o anda.

Gencin kurduğu aslında gerçekleşmeyecek bir hayal değildi. Dinleyenler için biraz sağduyu, biraz vicdan gerektiren zor gibi görünse de aslında dünyanın gerçekleşmesi en kolay hayaliydi

Ve delikanlının dile getirdiği hayale ilk destek yanında oturan yaşlı bir hanımdan geldi. Elini tuttu gencin. “Merak etme” der gibi baktı gözlerinin içine.

İşte o kadar zor olan bir hayal, bu kadar kolay gerçekleşebiliyordu istendiğinde.

Yeter ki anlatmayı bilsin insan.

Her konuda olduğu gibi hayat kurtarmak konusunda da ‘Organ’ize olabiliyordu toplumda ki duyarlı insan ve insanlar.

İzlediğiniz videoda şekil A’da görüldüğü gibi

3-9 Kasım tarihleri ‘Organ Bağışı Haftası’ olarak kutlanıyor. Bugüne kadar böyle bir haftanın varlığından haberiniz yok ise, bugün bu haberi okuduğunuz andan itibaren olmuş demektir.

Şimdi sırada bu filmi izledikten sonra oturduğunuz koltuktan kalkmak ve en yakınınızda ki hastaneye gitmek var.

Kapısından içeriye gireceğiniz hastanenin ‘Hoşgeldiniz, size nasıl yardımcı olabilirim?’ diye soracak personeline “Organ bağışında bulunmak istiyorum” demek var

Bütün bunları yaptınız mı ?

Bu gece başınızı koyacağınız yastıkta beyninizin içinde bir rahatlık, kalbinizde huzur olacak.

Belki de hayatınızın en mutlu uykusunu uyuyacaksınız.

Sonra sı mı ?

İlerleyen yıllarda emr-i Hakk vaki olduğunda bilmediğiniz bir bedende bağışladığınız organınızla bir yaşama organ’ize olacaksınız.

Bütün bunları yaptıktan sonra ardınızdan demezler mi sizin için

“Sen ne mükemmel insan mışsın” diye...