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Opr. Dr. Aksakallı: Hamilelikte çok yüksek ya da düz ayakkabı giymeyin

BURSA'da görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte bel ağrılarının artmasının normal olduğunu söyleyerek, "Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymeyin" dedi. Medicana...

Opr. Dr. Aksakallı: Hamilelikte çok yüksek ya da düz ayakkabı giymeyin
BURSA'da görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte bel ağrılarının artmasının normal olduğunu söyleyerek, "Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymeyin" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte bel ağrılarının önüne geçmek için beli zorlayıcı hareketlerden uzak durmak gerektiğini belirtti. Aksakallı, "Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymemek gerekir. Varisli bacaklarınız için, dolaşımı hızlandırıcı etkisi bilinen, soğuk su masajı yapabilirsiniz. Uzun süre ayakta kalmamak, uzun süre oturmamak, yatar pozisyonda ayakları yukarı kaldırmak, düzenli egzersiz yapmak rahatlama sağlar. Hamilelikte daha çok ayakların şiştiği gözlenir. Bunun için gün içerisinde ayaklarınızı oturduğunuz yerden biraz daha yükseğe koyarak dinlenebilirsiniz" diye konuştu.
Aksakallı, gebelikte kadınların önemli bir kısmında karın, kalça ve göğüs bölgesinde çatlaklar ortaya çıktığını da ifade ederek, "Çatlakları tümüyle önlemek mümkün olmamakla beraber, alınan bazı önlemlerle çatlakların önüne geçilebiliyor. Hamileliğin son dönemlerinde sanki yeterince hava alamıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu durum, büyüyen rahmin akciğerlere alttan yaptığı baskıdan kaynaklanır. Vücudunuzu dik duruma getirerek, egzersiz ile akciğer kapasitesini artırabilirsiniz" dedi.
Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte mide bulantısıyla başa çıkmanın da yolları olduğunu belirterek, "Midenizin bulandığı dönemlerde beslenme şeklini değiştirmek gerekiyor. Azar azar ama daha sık yemek yenmeli. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

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