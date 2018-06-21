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Op.Dr. Küsdül: Varis kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor

SAMSUN'da özel bir hastanede görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Murat Küsdül, varis rahatsızlığının yetişkin nüfusun yüzde 15-20'sini etkilediğini belirterek, kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Kalp...

Op.Dr. Küsdül: Varis kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor
SAMSUN'da özel bir hastanede görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Murat Küsdül, varis rahatsızlığının yetişkin nüfusun yüzde 15-20'sini etkilediğini belirterek, kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü söyledi.
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Küsdül, varis rahatsızlığı ile ilgili bilgi vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Op. Dr. Küsdül, varisin, toplardamarların organik bir sebep olmadan genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlandığını belirterek, "Erişkinlerdeki sıklığı değişik coğrafi varyasyonlar göstermekle beraber yaşla giderek artar. Bacak varisleri, muayenehane pratiğinde en sık karşılaşılan damar hastalığıdır. Yetişkin nüfusun yüzde 15-20’sini etkiler. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülürken, ailesel geçiş oranı yüzde 50’den fazladır" dedi.
Varis oluşumunu kolaylaştıran birçok risk faktörü olduğunu dile getiren Op. Dr. Küsdül, "Yapılan çalışmalarda aile öyküsü yani kalıtım, riskli yaşam tarzı ve sigara kullanımı önde gelen risk faktörlerindendir. Aile öyküsünün pozitif olduğu hastalarda, varis görülme riski 4,4 kat daha fazladır. Uzun süre ayakta durmak, hamilelik, şişmanlık, oturarak çalışmak, hareketsizlik, yaşlılık, doğum kontrol hapları da neden olmaktadır" diye konuştu.
Varis tedavisinde amacın yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirten Op. Dr. Küsdül, "Hastalık genellikle iyi huylu seyir gösterip, hastaların çoğunda ameliyat gerekmez ve konservatif tedavi yöntemleriyle iyi sonuçlar alınır. Bu nedenle semptomlar, çok ciddi değilse girişimsel tedavilerden kaçınılmalıdır. Semptomlar, hastanın yaşam kalitesini ciddi olarak etkiliyorsa, tedavi düşünülmelidir" şeklinde konuştu.

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