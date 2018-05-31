Op. Dr. Neriman Çelik: Rahim ağzı kanseri önlenebilir

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin, önlenebilen tek kanser türü olduğunu, pap smear testi ve Human Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı geliştirilen aşı ile hastalığa engel olunabileceğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, rahim ağzı kanserinin, düzenli yaptırılması önerilen pap smear testi ve hastalığa yol açan HPV'ye karşı geliştirilen aşı ile önlenebileceğini söyledi. Op. Dr. Neriman Çelik, "Rahim ağzı kanseri önlenebilen tek kanser türü" dedi. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ile hastalığın görülme oranının çok düşük olduğunu ifade eden Op. Dr. Çelik, "Çünkü hastalık pap smear testi ile çok erken dönemde, hatta hücreler kansere dönüşmeden önce tespit edilebiliyor. Hastalığa yol açan Human Papilloma Virüsü'ne karşı geliştirilen aşı da hastalıktan korunmada önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.

Op. Dr. Neriman Çelik, rahim ağzı kanserinin, dünya genelinde meme ve kolorektal kanserlerden sonra kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser türü olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu tahmin ediyor. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve birçok kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

Rahim ağzı kanserinin yüzde 99'una, cinsel yolla bulaşan ve 80 tipi bulunan HPV'nin neden olduğunu belirten Op. Dr. Neriman Çelik, "Virüs özellikle rahim ağzına yerleşiyor ve zamanla buradaki hücrelerde değişime yol açıyor. Virüsün tip 6 ve tip 11'i genital bölgede siğiller ile kendini gösterirken, Tip 16 ile 18'i ise erken dönemde tedavi edilmediği takdirde rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Kanser aşamasına ilerlediğinde daha radikal cerrahiler, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

KİMLER RİSK ALTINDA

Hastalık konusunda, cinsel aktif tüm kadınların risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Çelik, cinsel hayata başladıktan sonra ikinci yıldan itibaren periyodik servikal kanser taramalarına başlanması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Neriman Çelik, "Bu taramalar 65 yaşına kadar devam etmeli. Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV hastaları, sigara içenler, birden fazla cinsel partneri olan, genital herpes enfeksiyonu olan hastalarda serviks kanseri açısından daha yüksek risk altında" dedi.



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