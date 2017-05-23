Op. Dr. Defne Erkara, "Erkeklerde göğüs büyümesinin çözümü jinekomasti ameliyatı"

GÖĞÜS estetiğinin yalnızca kadınların korkulu rüyası olmaktan çıktığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, "Erkeklere özellikle yaz aylarında problem yaratan göğüs büyümesi, artık jinekomasti ameliyatı ile çözülebiliyor" dedi.

Genellikle erkeklerin ergenlik dönemlerinde ve çeşitli nedenlerden dolayı baş gösteren göğüs büyümesinin günümüzde sıklıkla karşılanır duruma geldiğini belirten Erkara, jinekomasti ameliyatı hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Jinekomasti ameliyatı olmadan önce erkeklerin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erkara, "Sadece ergenlik dönemlerinde görülmeyen bu durum erkeklerde belirli dönemlerde de çeşitli etkenler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Alkol kullanımı başta olmak üzere yaşlılık, steroid kullanımı gibi birçok etken erkeklerde göğüs büyümesine neden olur. Kilo alımı nedeni ile göğüs büyümesi de zaman zaman erkeklerde görülen bir durumdur” diye konuştu.

Her geçen gün daha fazla gelişme gösteren estetik cerrahi alanı sayesinde erkeklerin problemlerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme bulmanın mümkün olduğuna değinen Erkara, “Günümüzde birçok soruna çare olan estetik operasyon ve cerrahi işlemler, erkeklerde göğüs büyümesi anlamına gelen jinekomasti rahatsızlığını da ortadan kaldırır. Çeşitli ameliyat teknikleri ile bu durumdan kurtulmak mümkündür. Göğse zarar vermeden ve çok büyük değilse göğüste iz bırakmadan özel operasyonlar ile yağ dokusu dışarı alınıyor ve bu sayede göğüs büyümesinde kurtulmak mümkün oluyor" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Hastaların tedavi süreci detaylarını da ele alan Op. Dr. Defne Erkara, “Bu ameliyat sonrasında ciddi bir rahatsızlık olmayacağından sosyal hayata adapte olmak hızlı ve kolay olacaktır. Hasta tedavi sonrasında hastaneden çıkarak hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Yapılan jinekomasti ameliyatı sonrasında göğüs büyümesine neden olan yağ dokusu alınarak göğsün normal boyuta gelmesi sağlanır. Bu konuda İstanbul'daki birçok merkez ve estetik uzmanları tarafından uygulanan bu işlem ile hasta göğüs büyümesi rahatsızlığından kurtuluyor” ifadelerinde bulundu.

JİNEKOMASTİ AMELİYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Jinekomasti ameliyatında yağ alma, meme ucu kesilmesi ve meme altından kesi gibi yöntemler hakkında bilgi veren Erkara, her iki yöntemin avantaj ve dezavantajları olduğunu bildirdi. Göğüs büyümesinin farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkması nedeniyle tedavinin de bu duruma bağlı olarak değişebileceğini belirten Erkara şöyle devam etti:

“Eğer yağ ağırlıklı göğüs büyümesi oluşmuş ise yağ alma yöntemi ile göğse zarar vermeden çıkarılır. Bu uygulama ile göğüs büyümesine neden olan yağ dokusu kolay bir şekilde çıkarılarak hasta tedavi edilir ve sonrasında hasta normal hayatına geçebilir. Diğer yöntem ise göğüs büyümesinin meme ucunu keserek yapılması yöntemdir. Ancak bu yöntem diğer yönteme göre daha zor ve dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır. Bunun için genel anestezi gerekir. Bu operasyon diğer uygulamaya göre daha zor ve uğraştırıcı olsa da tecrübeli hekimlerce yapılması halinde kısa sürede sonuç veren bir ameliyattır. Çok büyük yani dördüncü derece dediğimiz büyüklükte göğsü olanlar ise meme altından kesi yapılan bir operasyon tercih edebilir."

Günümüzde erkeklerin yüzde 45'inde görülen bu sorunun dikkate alınması ve tedaviyi gerçekleştirecek yetkinliğe sahip estetik cerrahların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Erkara, “Hastalar göğüs büyümesi şikayeti ile hastaneye başvurduğunda öncelikle belli kontroller ve incelemeler yapılır. Daha sonra ise hasta üzerinden elle ve gerekiyorsa cihazlar ile muayene yapılarak operasyonun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili profesyonel incelemeler gerçekleşir. Bu incelemeler ve muayeneler sonrasında göğüs büyümesine neden olan faktörler ve etkenlere bağlı olarak göğüs büyümesi ameliyatı yapılır. Bu ameliyatın nasıl olacağını gidilecek uzmanın yapacağı muayene belirleyeceğinden güvenilir ve işinde uzman olan merkezlere gitmek gerekir" diyerek konuşmasını noktaladı.

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