Op. Dr. Burak Türkyılmaz: Meme operasyonları burun estetiğinden sonra 2. sırada

İSTANBUL () - ÖZELLİKLE hamilelik sonrası deforme olmuş, sarkmış memeleri dikleştirmek, toparlamak, büyük memeleri küçültmek veya küçük memeleri büyütmek amacıyla yapılmakta olan meme estetiği ameliyatlarının, burun estetiği ameliyatından sonra en yaygın yapılmakta olan ve en başarılı sonuçları veren estetik ameliyat türü olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, "Memelerde sarkmaların ve deformasyonların oluşmasında yer çekiminin de ciddi oranda etkisi bulunduğunu vurguladı. Unutulmamalıdır ki hayatın her döneminde memeler aynı güzellikte olmazlar. Vücutla uyumlu güzel memelere sahip olunabilmesi için meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatlarının estetik cerrahi merkezlerinde estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz konuşmasını söyle sürdürdü:

"Yaşın ilerlemesi, kilo kaybı, hamilelik ve emzirme; memelerin yıpranmasına, içinin boşalarak sönük bir hale gelmesine ve sarkmasına sebep olmaktadır. Sarkık ve sönük memeler kadınlarda estetiksel ve psikolojik problemlere sebep olur. Meme dikleştirme ameliyatı ile deforme olmuş sönük ve sarkık memeler silikon ve dolgu maddeleri ile dolgunlaştırılmakta ve dikleştirilmektedir. Dolgunlaştırılan ve dikleştirilen memeler kadınların psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmelerini, estetik açıdan iyi görünmelerini sağlamaktadır. Meme dikleştirme ameliyatı, ameliyatın seyrini etkileyecek düzeyde rahatsızlığı olmayan, gelişim sürecini tamamlamış tüm kadınlara yapılabilmektedir."

MEME ESTETİĞİ AMELİYATLARINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Meme estetiği ameliyatlarından sonra ilk iki haftalık süreçte sırt üstü yatılmaması ve ilk iki gün boyunca kolların mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Türkyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meme estetiği ameliyatları sonrasında estetik cerrahi uzmanlarının uyulmasını istediği tüm kurallara harfiyen uyulmalı, ayrıca kanı sulandırıcı etkisinden dolayı en az 45 gün boyunca hiçbir şekilde aspirin kullanılmamalıdır. Meme estetiği ameliyatlarından 1 hafta sonra çok ağır olmayan işler yapılmaya başlanabilir. 1 hafta sonrasında ameliyat bölgesinde oluşan morluk ve şişlikler azalacağı gibi meme bölgesinde azalan duyu hissi geri dönecektir. Meme estetiği ameliyatlarından birkaç ay sonra memeler en son ve doğal şeklini alır. Ameliyat esnasında oluşan kesi izleri olabildiğince azalır. Meme estetiği ameliyatlarından belli bir süre sonra memelerin sarkmasını engellemek amacıyla sutyen kullanılmalıdır."

HAMİLELİK SONRASI KARIN GERME AMELİYATLARI

"Kilo alımına, kilo kaybına, hamilelik sonrası veya yaşlanmaya bağlı nedenlerden dolayı karın bölgesinde gevşemeler ve sarkmalar oluşmaktadır. Karın bölgesinde gözlemlenen bu gevşemeler ve sarkmalar karın germe ameliyatı ile azaltılabilmektedir" diye konuşan Türkyılmaz sözlerini şöyle noktaladı:

"Kilo değişimlerine bağlı olarak gelişen karın gevşemeleri ve sarkmaları, özellikle kadınlarda doğum sonrası dönemde yoğunlukla gözlemlenmektedir. Karın germe ameliyatı hastaların karın deformasyonları ile doğru orantılı olmakla birlikte ortalama 2 saat civarında sürmektedir. Ameliyatta cilt ve cilt altı dokular alınmakta, karnın duvar bölgesi güçlendirilmektedir. Karın germe ameliyatından sonra hastaların belli bir süre korse kullanarak karın kaslarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Hastaların durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte karın germe ameliyatlarından ortalama 4-5 hafta sonrasında hastalar normal yaşantılarına geri dönebilmektedir. Sadece göbek deliğinin altında kalan bölgenin gerilmesi amacıyla yapılan karın germe ameliyatı ise mini karın germe ameliyatı olarak adlandırılmaktadır. Mini karın germe ameliyatı, karın germe ameliyatına oranla daha sınırlı bir ameliyat olduğundan bel ve kasık bölgelerine herhangi bir etkisi olmaz. Mini karın germe ameliyatı alt karın bölgesinde gevşeme ve sarkma olan hastalara uygulanmaktadır. Karın germe ve mini karın germe ameliyatlarının estetik cerrahi uzmanları tarafından estetik cerrahi kliniklerinde veya tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerekmekte, ayrıca karın germe ameliyatları öncesinde hastaların detaylı bir muayeneden geçirilmesi gerekmektedir."

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