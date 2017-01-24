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ÖNLEMİNİZİ ALIN, KOLON KANSERİNDEN KURTULUN

MedAmerikan Tıp Merkezi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenleyeceği sağlık seminerleri devam ediyor.

ÖNLEMİNİZİ ALIN, KOLON KANSERİNDEN KURTULUN
MedAmerikan Tıp Merkezi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenleyeceği sağlık seminerleri devam ediyor. Seminerlerin ikincisi, 27 Ocak 2017 Cuma günü Prof. Dr. Mete Özdoğan’ın katılımıyla, ücretsiz olarak düzenlenecek. Seminerde, ‘Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserini Önlemek Mümkün Mü?’ konusu ele alınacak.

MedAmerikan Tıp Merkezi, bünyesinde hizmet veren doktorların katılımıyla gerçekleştirdiği Caddebostan Kültür Merkezi Sağlık Seminer dizileri devam ediyor. 27 Ocak 2017 Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan seminerlerin ikincisi, CKM B Salonu’nda düzenlenecek.
MedAmerikan Tıp Merkezi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mete Özdoğan’ın sunumuyla düzenlenecek olan seminerin ana konusu, ‘‘Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserini Önlemek Mümkün Mü?’’ olacak. Kolon kanserine yönelik tüm detayların ele alınacağı seminer herkese açık olup, katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

MedAmerikan Tıp Merkezi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mete Özdoğan’ın seminerde şu konular hakkında bilgi aktaracak:

Kalın bağırsak (Kolon) kanserlerinin dünyada kanser ölümleri sıralamasında ki yeri
En çok kadınlarda mı erkekler de mi görülüyor
Hangi yaş aralığında daha sık rastlanıyor
Kolon kanserlerinin oluşumu nasıl oluyor ve kaç yılda bu dönüşüm gerçekleşiyor.
Kolon kanserinden korunmanın yolları,
Teşhis ve tedavi yöntemleri
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