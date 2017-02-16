OMÜ Tıp'ta aynı ekipten 24 saatte 13 ameliyat

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Şaban Sarıkaya'nın başında bulunduğu ameliyat ekibi 24 saatte 13 ameliyat yaptı.OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sarıkaya ve ameliyat ekibi, 24 saat içerisinde 2 harvesting 4 böbrek nakli, 2 laparoskopik parsiyel nefrektomi, 1 perotatektomi, 1 mini PNL, 1 atnalı PNL, 2 URS litotripsi ameliyatı gerçekleştirdi. Haftalar öncesinden randevu alarak ameliyat için tüm hazırlıkları tamamlanmış böbrek kanseri hastaları 68 yaşındaki A.G. ve 72 yaşındaki M.A., böbrek taşı hastaları 42 yaşındaki C.Ç. ve 1 yaşındaki Y.C.A., idrar yolunda taş olan 41 yaşındaki M.G. ve 9 yaşındaki E.A. ile prostat hastası 87 yaşındaki M.Ü. 9 Şubat 2017 Perşembe günü OMÜ Üroloji Servisi'ne yatırıldı.ORGAN BAĞIŞLARI YENİ HAYAT OLDUAmeliyat için hastaların hazırlandığı sırada yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 22 yaşındaki bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Yaşamını yitiren hastanın böbreklerinin bağışlandığının duyurulması üzerine ekipler saat 19.00 sıralarında organları alıcıya takılabilecek şekilde çıkartma ameliyatına (harvesting) başladı. İşlemlerin devam ettiği sırada 32 yaşındaki başka bir hastanın da beyin ölümü gerçekleştiği ve böbreklerinin bağışlandığının duyurulması üzerine aynı ekip bağışlanan böbreklerin çıkarılarak alıcalara takılacak hale getirilmesi işlemini 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 03.00'te tamamladı. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) toplam 4 böbreğin de öncelikle OMÜ organ bekleme listesinde bulunan ve doku grupları uyan hastalara takılmasını teklif etti.UKM tarafından belirlenen hastalar OMÜ Nefroloji Bölümü tarafından hastaneye davet edilerek ameliyat için hazırlıkları yapıldı. Alıcı hastaların 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 06.00 sıralarında hazır olacağının haberi üzerine 'harvesting’i gerçekleştiren cerrahi ekip 2.5 saatlik bir uykunun ardından yeniden ameliyat için hazırlandı. Daha sonra ikinci vericiden elde edilen böbreklerin takılacağı hastaların saat 12.00'da hazır olabilecekleri anlaşılınca cuma günü ameliyat olmayı bekleyen hastaların mağdur edilmemesi için ameliyatların yapılmasına karar verildi.24 SAATTE 13 AMELİYAT GERÇEKLEŞTİBir ameliyat odasında peş peşe iki böbrek nakli gerçekleştiren cerrahi ekipler, diğer iki odada da randevulu hastaların ameliyatlarını yaptı. Son olarak iki böbrek de uygun alıcılarına biri laparoskopik yöntemle olmak üzere iki ayrı oda da aynı anda takıldı. 9 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan yorucu maraton 10 Şubat Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında tamamlandı.OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sarıkaya'nın önderliğinde yer alan cerrahi ekip Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu (Böbrek Nakli Sorumlusu), Prof. Dr. Sibel Barış (Anestezi), Doç. Dr. Ender Özden, Doç. Dr. Yakup Bostancı, Asistan Dr. Mustafa Latif Özbek, Asistan Dr. Mehmet Özen, Asistan Dr. Süleymen Öner, Hemşire Tuba Şeren, Hemşire Kevser Turan 24 saatte 2 harvesting 4 böbrek nakli, 2 laparoskopik parsiyel nefrektomi, 1 perotatektomi, 1 mini PNL, 1 atnalı PNL, 2 URS litotripsi ameliyatlarını gerçekleştirdi.

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