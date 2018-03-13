Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye genelinde...

OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.
OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesine alınan ‘Hibrit Ameliyathanesi’ hizmete girdi. Türkiye’de sadece 10 yerde bulunan hibrit ameliyathanelerin gücü 30 kilovat olurken, Samsun’daki hibrit ameliyathanesi ise 80 kilovat gücüne sahip. Hibrit ameliyathanesi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye’de 4 tane daha buradan güçlü hibrit ameliyathanesi var. Fakat portatif olarak Türkiye’nin en güçlüsü bizde. Normalde Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.
TÜRKİYE'DE 10 TANE HİBRİT AMELİYATHANE VAR
Türkiye’de sadece 10 tane hibrit ameliyathanesinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, “Tıp ilerledikçe insan ömrü de uzuyor. Bununla birlikte daha zor hastalarla karşılaşmaktayız. Kalp ve Damar Cerrahisi de bundan nasibini alıyor. Kompleks hastalar geldikçe bizde hastaya daha az zarar veren, daha çabuk tedavi alabilen, hastayı daha az riske sokan ve mutlu bir şekilde hastayı tedavi eden yöntemleri geliştirmek zorundayız. Hibrit ameliyathaneleri de buradan çıktı. Hibrit demek, burada hem ameliyathane ortamının sağlanması hem de katitel laboratuar şartlarının sağlanmasıdır. Bazı ameliyatlarımız var mutlaka yarısında stent koymamız gerekiyor, bazen de sadece stent çözüm oluyor, bunun devamında da ameliyat etmemiz gerekiyor. Hibrit ameliyathaneler bu gereksiniminden doğmuşlardır. Ülkemizde şu anda yaklaşık 10 tane hibrit ameliyathaneler var” diye konuştu.
Hibrit ameliyathanede, ameliyat kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların daha kısa sürmesi gibi avantajlar var. Ayrıca hibrit ameliyathanenin, ameliyatlardaki başarıyı artırarak, ameliyat risklerini azalttığı öğrenildi

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314