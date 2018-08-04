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Ömer, organlarıyla 3 kişiye can olacak

KÜTAHYA'da trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Bayın'ın (23) bağışlanan 2 böbreği ile karaciğeri, İzmir ve Denizli'deki 3 hastaya nakledilecek. Kütahya-Tavşanlı karayolunda...

Ömer, organlarıyla 3 kişiye can olacak
KÜTAHYA'da trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ömer Bayın'ın (23) bağışlanan 2 böbreği ile karaciğeri, İzmir ve Denizli'deki 3 hastaya nakledilecek.
Kütahya-Tavşanlı karayolunda 23 Temmuz günü meydana gelen kazada, Ömer Bayın yönetimindeki 43 PL 046 otomobil, önünde giden Abdullah Çınar yönetimindeki 43 AK 375 plakalı arpa yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Bayın ile araçta bulunan 2 arkadaşı ağır yaralandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Bayın'ın 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bayın'ın yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı.
Prof. Dr. Şahin Kabay, Doç. Dr. Faik Yaylak, Op. Dr. Burak İşler, Dr. Murat Emre Tokur ve Dr. Korhan Sunra, araştırma görevlileri Merve Yaman, Miray Turgut, Buse Kozlu, Merve Şenkul ve hemşire Ayşe Yılmaz'dan oluşan ekip, Ömer Bayın'ın 2 böbreği ile karaciğerini yapılan operasyonla aldı. Karaciğer ve böbrekler özel kutulara konularak 3 hastaya nakledilmek üzere İzmir ve Denizli'ye gönderildi. 2 böbreğin İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğerin ise Denizli Pamukkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Organ nakil koordinatörü Dr. Korhan Sunar, "Genç bir kardeşimiz ne yazık ki yoğun bakımda 11 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Ailesiyle de bu durumu paylaşarak genel durum hakkında bilgi verdik. Beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık bu süreçten geriye dönüş olmayacağını kendilerine üzülerek bildirdik. Organ bağışı yapmayı düşünüp düşünmediklerini sorduk. Bu konuda duyarlı davranarak organ bağışında bulundular" dedi.

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