Öğretmenler geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi

İSTANBUL () - ARNAVUTKÖY Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçede eğitim veren öğretmenlere; çevre kirliliği, atıkların geri dönüşümü, atık pil ve e-atıkların geri dönüşümü ile ilgili seminer düzenledi.

Öğretmenlere yönelik yapılan seminerde Çevre Mühendisi Tuğba Akkaya ambalaj atıkların geri dönüşümünü, Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Çoltu ise atık pillerin toplanması ile e-atıkların geri dönüşüm süreçlerini anlattı.

ELEKTRONİK ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Atık Yönetimi ile ilgili seminerin son bölümünde, hayatın her alanında yer alan elektronik aletlerin kullanım ömrünü doldurduktan sonra neler yapılmalı, tehlikeleri nelerdir ve nasıl dönüştürülmeli konu başlıkları, öğrencilerine aktarmaları üzere Arnavutköylü öğretmenlerle paylaşıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı seminere katılan öğretmenlere teşekkür ederek, “Yaşlı dünyamız çevreci dostu önlemlere daha yaşanılır bir hal alacaktır. Geri dönüşüm konusu yarımlarımız için stratejik önemdedir” dedi.

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