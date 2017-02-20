Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Öğretmenler geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi

 İSTANBUL () - ARNAVUTKÖY Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçede eğitim veren öğretmenlere; çevre kirliliği, atıkların geri dönüşümü, atık pil ve e-atıkların geri dönüşümü ile ilgili seminer düzenledi. Öğretmenlere...

Öğretmenler geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi

 İSTANBUL () - ARNAVUTKÖY Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçede eğitim veren öğretmenlere; çevre kirliliği, atıkların geri dönüşümü, atık pil ve e-atıkların geri dönüşümü ile ilgili seminer düzenledi.

Öğretmenlere yönelik yapılan seminerde Çevre Mühendisi Tuğba Akkaya ambalaj atıkların geri dönüşümünü, Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Çoltu ise atık pillerin toplanması ile e-atıkların geri dönüşüm süreçlerini anlattı.

ELEKTRONİK ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Atık Yönetimi ile ilgili seminerin son bölümünde, hayatın her alanında yer alan elektronik aletlerin kullanım ömrünü doldurduktan sonra neler yapılmalı, tehlikeleri nelerdir ve nasıl dönüştürülmeli konu başlıkları, öğrencilerine aktarmaları üzere Arnavutköylü öğretmenlerle paylaşıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı seminere katılan öğretmenlere teşekkür ederek, “Yaşlı dünyamız çevreci dostu önlemlere daha yaşanılır bir hal alacaktır. Geri dönüşüm konusu yarımlarımız için stratejik önemdedir” dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.