Öğrenciler obeziteye karşı yarışacak

İSTANBUL, () TÜRK Böbrek Vakfı obezite konusunda bilinçlendirme yaratmak için video ve fotoğraf yarışması başlatıyor. 8-28 Şubat tarihleri arasında en fazla 20 saniyelik bir video veya bir fotoğrafı Türk Böbrek Vakfı'na gönderen ilk ve ortaöğretim öğrencileri ödüllendirilecek.

“Ben obez olsaydım neleri yapamazdım” temasının konu alınacağı yarışmaya katılan tüm öğrencilere “Sağlıklı Yaşam Gönüllüsü” sertifikası verilecek. En yüksek puan alan öğrencilere de başka ödüller verilecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan çocuk obez sayısı ürkütücü rakamlara ulaştı. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada, ülkemizde 3 milyon obezin, 1,8 milyonu 0-18 yaş aralığında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim önemli önceliklerimizden olmalı. Bizler vakıf olarak, 2017 yılında ‘çocuklarda obezite ile mücadele’ye ağırlık veriyoruz. Bu nedenle tüm çocuklarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Eminim, yarışmaya katılım sürecinde obeziteyi sorgulayıp, araştıracaklar; nelere yol açtığı konusunda fikir sahibi olacaklar. Bu nedenle anne-babalar da çocuklarını yarışma için teşvik etmeli, eğlenceli bir yarışma ile çocukların bilinçlenmesini birlikte sağlayabiliriz” dedi.

HIZLI TÜKETİM BERABERİNDE HASTALIKLARI GETİRİYOR

Timur Erk ayrıca dünyada her 10 kişiden birinin böbrek hastalıkları riski altındayken, ülkemizde her yedi kişiden biri böbrek hastalıkları riski altında olduğunu söyledi ve obezite ile ilgili şöyle bilgiler verdi:

Hipertansiyon, diyabet gibi böbrek hastalıklarının önemli nedenlerinden biri olan obezitenin çocukluk ve gençlik çağındaki nedenleri;



- Hızla Kentselleşme ve kentlerde hareketliliğin azalması,



- Hızlı beslenme ve sağlıksız besinlerin tüketiminin artması,



- Çocukların kolay erişebildiği pek çok gıda ve içecekte, mısır bazlı glikoz şurubunun şeker olarak kullanılması,



- Hızlı tüketim gıda ve içeceklerinde olması gerekenden daha fazla tuz ve şeker bulunması.



Obezitenin sadece böbrek hastalıklarına değil, kalp ve damar hastalıklarına da yol açtığını söyleyen Erk, “Çocuklarda obezite ile mücadele kampanyasındaki hedefleri, sadece bireylerin sağlıklı olması ve dolayısıyla sağlık giderlerinde tasarrufların sağlanması değil, bireylerin kendilerini daha sağlıklı hissederek daha mutlu ve daha üretken olmalarını sağlamaktır." dedi.

Yarışma için çekilen video ve fotoğraflar Türk Böbrek Vakfı'na, turkbobrekvakfi@gmail.com adresinden e-posta ile ulaştırılabilecek.

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