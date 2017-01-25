Öğrenciler 811 kişiyi kaser taramasına götürdü, 25'i tetkike alındı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde ortaokul öğrencilerine yönelik geçen sene başlatılan 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' projesinde öğrencilerin kanser tarama merkezine yönlendirdiği 811 kişiden 25 kişi tetkike alındı ve 2 kadına meme kanseri teşhisi konuldu.

Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği geçen yıl 10 Şubatta 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında ortaokul öğrencilerine kanserde erken teşhisin önemi, kanserden korunma yöntemleri gibi konularda bilgi verildi. Görsel tasarım yarışması düzenlendi. Ayrıca yarışmayı kazanmaları için öğrencilerden velilerini ve çevresindeki yetişkinleri kanser taraması için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) yönlendirmeleri istendi.

Projeye 16 ilçede 96 okuldan 296 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yönlendirmesiyle 811 kişi kanser taramasından geçti. Bunlardan 10'unda rahim ağzı kanseri şüphesi, 3'ünde kalın bağırsak kanseri şüphesi, 12'sinde meme kanseri şüphesi olduğu ve tetkiklerin devam ettiği belirtilirken 2 kişinin ise meme kanseri olduğunun kesinleştiği açıklandı.

Samsun İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu projenin 20 Mart 2017'ye kadar devam edeceğini belirterek, "İlimizdeki 285 ortaokulla yaklaşık 74 bin öğrenciyi kapsayan bu projedeki esas, tüm okulların ve tüm öğrencilerin projeden haberdar olmasıdır. Hedefimiz katılımın daha fazla olmasını sağlamak" dedi.

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