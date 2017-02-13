Oğlunun karaciğeriyle hayata tutundu

KAYSERİ, () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yaşayan karaciğer yetmezliği hastası 63 yaşındaki Abdurrahman Kuzum'a, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başarılı bir operasyonla, oğlu 33 yaşındaki Hakkı Kuzum'dan alınan karaciğer nakledildi.

Ağır karaciğer yetmezliği nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvuran Abdurrahman Kuzum'un yapılan tetkiklerinde karaciğerinin görevini yerine getirmediği anlaşıldı ve karaciğer nakli önerildi. Daha sonra donör aramasında hastanın oğlunun karaciğerinin nakil için uygun olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla oğlundan alınan karaciğer parçası babaya nakledildi.

Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Abdurrahman Kuzum, "Yapılan karaciğer nakliyle sağlığıma kavuştum. Bana karaciğerini bağışlayan oğlum ile beni yeniden hayata döndüren doktorlarıma çok teşekkür ediyorum."

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN GÖNÜLLÜ OLDUK'

Babasına karaciğerini bağışlayan Hakkı Kuzum ise, "Babamıza karaciğer nakli yapılması gerektiği söylenince ben ve kardeşim hiç düşünmeden gönüllü olduk. Yapılan testler sonucunda benim uygun verici olduğum belirlendi. Ameliyattan sonraki ilk iki gün zorlandım, fakat şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ameliyatı yapan doktorlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KENDİMİZİ NAKİL BEKLEYENLERİN YERİNE KOYALIM'

ERÜ’de başarılı bir şekilde karaciğer nakli operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeki Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ertan Emek ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Başkol, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ nakli bekleyen kişilerin yerine kendimizi koyarak empati yapmalıyız" dedi.

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