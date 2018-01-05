Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

"Obeziteye neden olacak diyet yanlışlarına dikkat!"

İSTANBUL, () - Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına karşı mücadelesi ve kurduğu Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile adından söz ettiren Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. Merve Gündüz, obezite öncesi yapılan hatalara dikkat...

"Obeziteye neden olacak diyet yanlışlarına dikkat!"

İSTANBUL, () - Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına karşı mücadelesi ve kurduğu Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile adından söz ettiren Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. Merve Gündüz, obezite öncesi yapılan hatalara dikkat çekti.

İnsanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak kendilerini yorduklarını kaydeden Gündüz; diyet yaparken yapılan hataları şöyle sıraladı ve uyardı:

“Diyet yapan kişiler genel olarak hergün tartılma eğilimindedirler. “Bakalım diyetim işe yaramış mı?” gibi sorularla gün içinde bile o tartının üzerine defalarca çıkarız. Motivasyonumuz bozulunca da ne yapsam işe yaramıyor diye yakınırız.  Oysa gün içindeki ağırlık sıklıkla dalgalanmalar göstermektedir.Yediğimiz yemekler, ödem, kabızlık, idrar gibi birçok faktör tartıya kilo artışı olarak yansımaktadır. Bunun yerine haftada 1 kez sabah aç karnına, iç çamaşırlarıyla tuvalet sonrası ölçülmek yeterlidir.”

“YEMEKLERİMDE HİÇ YAĞ KULLANMIYORUM”

İnsan vücuduna dışarıdan alınan yağların kilo üzerindeki etkisine değinen Gündüz, “Yağı hayatımdan tamamen çıkartırsam, yağ kütlem artmayacağı için kilo almam şeklinde bir inanış var. Gelin bir de şuradan bakalım. Hücre zarının yapısını oluşturan tabaka yağdan meydana gelmektedir. Diyetimizden yağı tamamen çıkarmamız demek metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışamaması, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminin tam yapılamaması demektir. Ayrıca fazladan tüketilen karbonhidrat ve protein de yağa dönüştüğünü ve yağların tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunu unutmayın” dedi.

“ZAYIFLAMAK İÇİN LIGHT ÜRÜNLER TÜKETİYORUM AMA KİLOM AYNI”

Light ürünler ile ilgili bilgi veren Gündüz, “Besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmeyen birinin light ürünlerle zayıflamasını beklemek çok anlamlı değil. Ayrıca bir ürünün üzerinde “light” yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein, her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek” diye konuştu.

BİKTİ ÇAYLARINDAN GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLEBİLİR?

Zayıflama diyeti yapan çoğu kişinin elinde kupa kupa bitki çayları görüldüğünü söyleyen Gündüz, bitki çayları hakkında doğru bilinen yanlışları da aktardı. Gündüz, “Yağ yakan mucize çaylar şehir efsanesi gibi dilden dile dolanır. Bu çaylarda bağırsakların atım işlemini arttıran laksatifler, idrar çıkışını arttıran diüretikler ve terlemeyi arttırıcı etkileri sağlayan içerikler bulunmaktadır. Form çaylarında laksatif etki ile en çok kullanılan bitki sinamekidir. Sürekli olarak sinameki kullanımı, su ve elektrolit kaybına neden olacağı için kişi tartıda kilo kaybettiğini zannedebilir” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan