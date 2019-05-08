Obeziteye dikkat çekmek için yoga yaptılar

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, obezite ve kronik hastalıklara dikkat çekmek için Tunca Nehri kıyısında yoga yaptı.

Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde eğitim gören 30 öğrenci, Tunca Nehri kıyısında açık havada, Sağlık Bilimleri Fakültesi Radyoterapi Bölümü öğretim üyesi ve yoga eğitmeni Dr. Özge İnal önderliğinde obeziteye dikkat çekmek amacıyla 1 saat yoga yaptı. Bu fikrin öğrencilerden geldiğini söyleyen İnal, "Amacımız fiziksel aktiviteyi artırmak. Çünkü ülkemizde fiziksel aktivite oldukça düşük. Sadece yaşlı bireylerde değil gençlerde ve çocuklarda da fiziksel aktivite seviyesi çok düşük. Bu da tabii ki çocukluk çağında obezite, ilerleyen dönemlerde de kronik hastalıklara bağlı ciddi bir artışa yol açıyor" dedi. Teknolojik cihazların faydasının yanında zararlarının da olduğuna dikkat çeken İnal, "Bunlardan en önemlisi aktivite düzeyini oldukça azaltıyor. Çünkü birine ulaşmak, konuşmak, mesajlaşmak artık çok kolay. Aynı zamanda uzun süreli tek kolun kullanımı, aynı pozisyonda o telefonun kullanımı da genel olarak vücut düzgünlüğünü bozan şeylerden bir tanesi. Obezite yine fiziksek aktivite yetersizliğine bağlı olarak gelişiyor. Ülkemizde çocukluk çağından başlayarak oldukça yüksek oranlara sahip. Bu nedenle ne kadar erken fiziksel aktivitenin önemini aşılarsak, ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı bir toplum sağlanmasına yol açacaktır" şeklinde konuştu.

'ROL MODEL OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Tunca Nehri kenarında obeziteye dikkat çekmek amacıyla açık havada yoga yapma fikrinin kendisinden geldiğini söyleyen öğrencilerden İrem Nur Göçer, "Bu fikrin ana teması obeziteye dikkat çekip farkındalık yaratmak. Sosyal aktivitelere katılmayan toplumumuzda obeziteye yakalananların sayısı her geçen gün artıyor. Biz bunun önüne geçmeyi hedefliyor, yaptığımız yoga ile onlara rol model olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yoga yapan öğrencilerden Müzeyen Nur Boyacı da, yoga yapmanın sanal ortamdan kurtulmak olduğuna vurgu yaparak, "Teknoloji çağındayız ve birçok genç, çocuk, yetişkin telefon ile tablete odaklanmış durumda. Yoga insanı bu sanal ortamdan çekip toprakla, çevreyle bütünleşmeyi sağlıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI