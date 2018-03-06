Obezitede 'tüp mide' ameliyatı yaygınlaşıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Obezite Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atabey, gelecek 20 yılda obezite sıklığının katlanarak, artacağını, kalıcı kilo vermenin en etkili yolunun 'tüp mide' ameliyatı olduğunu söyledi.

CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Atabey, obezitenin, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra 2'nci sırada olduğunu belirterek, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyledi. Sivas'ta, son 3 yılda, 400'ü aşkın ameliyat yaptığını kaydeden Atabey, 2035 yılında obezite oranının yüzde 50'leri geçmesinin beklendiğini aktardı. Obezitenin, çağın hastalığı olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Atabey, "Obezite, tanımlayacak olursak alınan kalorinin yakılan kaloriden fazla olması ve bunun sonucunda vücutta istenmeyen oranda yağ birikmesi demektir. Obezite, çağımızın bir hastalığıdır. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte de obezite sıklığının katlanarak artmasını beklemekteyiz. Obezite cerrahisini niçin yapıyoruz? Obezite cerrahisi yapılan çalışmalarla kalıcı kilo vermenin en etkili yolu olarak tarif edilmiştir. Estetik bir durumdan daha ziyade biz obeziteyi bir halk sağlığı problemi gördüğümüz için tedavi yöntemlerini ve yollarını hastalarımızda denemekteyiz" dedi.

'400'Ü GEÇKİN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Obezite cerrahisinin son 25 yılda arttığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Atabey, "Obezite cerrahisinin yurt dışında tarihi 1960'lara kadar dayanmaktadır. Fakat o yıllarda çok sayıda obezite hastası olmadığı için çok fazla yapılmamakta ve yankı bulmamaktaydı. Özellikle son 25 yıldır tüm dünyada sıklığı giderek artan bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemiz de son 5- 10 yıllık süreçte gittikçe popüler olmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi olarak biz 2015 yılı yaz döneminde obezite cerrahisi programımızı başlattık. 2016 ve 2017 yılları arasında 400'ün üzerinde hastayı ameliyat ederek şifaya kavuşturduk. Üniversite olarak şu anda bölgemizde ikinci sırada bulunmaktayız. Üniversite hastaneleri içinde de birçok üniversite hastanesinden bu işi daha önde yapıyor durumdayız. Bu cerrahi sürekli değişerek gelişmektedir. Biz de olduğumuz yerde kalmamak durumundayız. 2 yıldır cerrahi işlemleri başarıyla yürütmekteyiz" diye konuştu.

'TONLARCA KİLO VERDİRDİK'

Uyguladığı 'tüp mide' ameliyatlarıyla 2015 yılından bu zamana kadar hastalarına tonlarca kilo verdirdiğini anlatan Atabey, şunları söyledi:

"Bu yıl rektörümüzün desteğiyle obezite cerrahisi için ayrı bir merkez kurma çalışması başlattık. İnşallah 2018 yılı içinde bu işi Türkiye'de örnek olacak şekilde, merkez çatısı altında daha profesyonel şekilde yapıp hizmet yaptığımız kitleyi genişleteceğiz. Zaten şehir dışı ve yurt dışından da bir çok hastamız var. Kurduğumuz merkezle hasta sayısı ve yapılan ameliyat sayısını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. En fazla kiloya sahip hastamız 210 kiloluk Hatay'dan gelen hastamızdı. Kendisi 100 kilo civarında bir kilo verdi. Bu süreç 1,5 yıl sürdü. 400'ün üzerinde ameliyat yaptık. Tahminlerle bakarsak tonlarca kilo verdirdik."

'​2035 YILINDA OBEZİTE ORANI YÜZDE 50'

Obezitenin gelecek yıllarda daha da artacağını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Atabey, şöyle konuştu:

"Hastalara ameliyat endikasyonunu vücut kitle endeksine göre koyuyoruz. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde ve herhangi bir yöntemle kilo vermeyen hastalar, ya da vücut kitle endeksi 35 diyabet, uyku apnesi, hiper tansiyon gibi yandaş hastalığı olan hastalara biz bu cerrahiyi uyguluyoruz. 2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türkiye'deki erkek yetişkin nüfusun yüzde 23'ü ve yetişkin kadın nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u obez. Şu anda ülkemizde yaklaşık 3 milyon hasta cerrahi endikasyona sahip. Yani süper obez dediğimiz grupta. 2035 yılında Türkiye'deki obezite oranının yüzde 50'leri geçmesi bekleniyor. Şu anda sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenleri içinde ikinci sırada obezite var."



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