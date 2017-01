Obezite ile mücadele için slogan yarışması

İSTANBUL () - KADİR Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşama özendirmek ve obeziteyle mücadele etmek için bir slogan yarışması düzenledi.

Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawsk yarışmanın başlangıç aşamasını şu şekilde anlattı:

"Biz bu yıl, farklı bir strateji geliştirerek genç arkadaşlarımıza ulaşmayı ve kendimizi tanıtmayı düşünürken, böyle bir yol çizgisi belirledik. Sağlık iletişiminin öneminin altını çizerek bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gençlerimizin kendilerini ifade etmelerini istediğimiz için slogan yarışması düzenlemeye karar verdik. Yarışmamızın ilk ayağı olarak da obeziteyle mücadeleyi teşvik eden ve sağlıklı yaşama özendiren sağlık kampanyasını seçtik."

Slogan yarışmasının 5 Ocak'ta son bulacağını belirten Prof. Dr. Banu Baybars Hawsk, "Bu yarışmayı düzenlemeye karar verdiğimizde ne kadar katılım olabileceğini öngöremiyorduk ancak çok yüksek oranda bir katılım oldu. Şu ana kadar gönderilmiş 100'e yakın sloganımız var. Gençlerimizi motive etmek için yarışmanın kazananlarına ödüller de vereceğiz. Birinciye ve üçüncüye drone, ikinciye ise bluetooth hoparlör hediye edeceğiz" dedi.

Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin, sağlık iletişiminin ilk ayağının neden obezite olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Obezite ile ilgili son istatistikler gerçekten kaygı verici. Beslenme bozukluklarından kaynaklanan, kadınlarda yüzde 40-41'leri, erkeklerde yüzde 20'leri, ortalamada da yüzde 30'u bulan bir sağlık probleminden bahsediyoruz. Çocuklara indiğimizde bu sıkıntının daha da kronikleştiğini görüyoruz. Biz de herhangi bir sağlık iletişimi kampanyasında sürecin en önemli aktörleri olan gençlerin aktif bir rol oynaması ve kendilerini ilgilendiren bir sorunla ilgili insiyatifi ellerinde bulundurmalarını hedefledik."

