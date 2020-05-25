Normalleşme takvimi için genelge hazır...

Cumhurbaşkanlığı'nın Normalleşme planını yaptığı öğrenildi.. Planda en önemli konu ise yasakalrın ne zaman kalakcağı ile ilgili konular yer aldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını'nın genelge yayınlaması bekleniyor.

İşte tek tek yasakların kalkacağı yerler, camilerin açılacağı tarih, düğünlerin başlayacğaı tarih, sokağa çıkma yasağının kalakcağı tarih, seyahat yasağının kalkacağı tarihler ile ilgili düğün salonları ne zaman açılacak? camiler ne zaman açılacak? sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? seyahat yasağı ne zaman bitecek? spor salonları ne zaman açılacak? sınır kapıları ne zaman açılacak? uçuşlar ne zaman başlayacak? piknik alanları nezaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek? hayat normale ne zaman dönecek gibi daha onlkarca sorunun ve milyonlarca insanın cevabını merak etitği konuların cevabı: