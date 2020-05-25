Normalleşme takvimi için genelge hazır...
Cumhurbaşkanlığı'nın Normalleşme planını yaptığı öğrenildi.. Planda en önemli konu ise yasakalrın ne zaman kalakcağı ile ilgili konular yer aldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını'nın genelge yayınlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın Normalleşme planını yaptığı öğrenildi.. Planda en önemli konu ise yasakalrın ne zaman kalakcağı ile ilgili konular yer aldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını'nın genelge yayınlaması bekleniyor.
İşte tek tek yasakların kalkacağı yerler, camilerin açılacağı tarih, düğünlerin başlayacğaı tarih, sokağa çıkma yasağının kalakcağı tarih, seyahat yasağının kalkacağı tarihler ile ilgili düğün salonları ne zaman açılacak? camiler ne zaman açılacak? sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? seyahat yasağı ne zaman bitecek? spor salonları ne zaman açılacak? sınır kapıları ne zaman açılacak? uçuşlar ne zaman başlayacak? piknik alanları nezaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek? hayat normale ne zaman dönecek gibi daha onlkarca sorunun ve milyonlarca insanın cevabını merak etitği konuların cevabı:
- - 27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.
- - 27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.
- - 1 Haziran: Otel, bar, pavyon, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.
- - 1 Haziran: Kapasitenin %25ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.
- - 15 Haziran: Piknik alanları açılacak.
- - 1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.
- - 15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.
- - 1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.
- - 1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.
- - 1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.
- - 1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.
- - 1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.
- - 15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak
- - 12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.
- - 12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.
- - 24 Ağustos: Kuran kursları açılacak...
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016