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Niğde'de 112'yi arayanların yüzde 24'ü gerçek çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 2016 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 500 bin çağrı geldiğini, bunun 120 bininin gerçekten sağlıkla ilgili olduğunu söyledi. Niğde'deki acil sağlık...

Niğde'de 112'yi arayanların yüzde 24'ü gerçek çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 2016 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 500 bin çağrı geldiğini, bunun 120 bininin gerçekten sağlıkla ilgili olduğunu söyledi.
Niğde'deki acil sağlık hizmetleriyle ilgili bir değerlendirme yapan İl Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, kent merkezi ve kırsalda vakaya ulaşım sürelerinde Türkiye birincisi olduklarını kaydetti. Vakalara ulaşma oranını yüzde 97'ye çıkarttıklarını belirten Dr. Yılmaz, kendilerini Osmaniye ve Yalova'nın takip ettiğini hatırlattı. Yücel, "Halkımızdan devamlı istediğimiz acil çağrı merkezlerini gereksiz yeri aramaları ve gereksiz yere ambulans talebinde bulunmamalarıdır. 2016'da çağrı merkezine 500 bin çağrı gelmiş ve bu çağrıdan 120 bini sağlıkla ilgili talepte bulundu. Yani 112'yi gelen çağrıların yüzde 24'ü sağlıkla ilgili. Diğer aramalar gereksiz ve yersiz müracaatlar" dedi.
Yücel, son yıllarda yapılan çalışmalarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz arama ve gereksiz ambulans taleplerinde azalma olduğunu da sözlerine ekledi.

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