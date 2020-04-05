“Nefes Ol” projesiyle sağlık çalışanlarına destek
Lokman Hekim Sağlık Vakfı, pandemi olarak ilan edilen Koronavirüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz, zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları için “Nefes Ol” projesini Allianz Türkiye’nin yaptığı bağışla hayata geçirdi.
Lokman Hekim Sağlık Vakfı, pandemi olarak ilan edilen Korona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz, zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları için “Nefes Ol” projesini Allianz Türkiye’nin yaptığı bağışla hayata geçirdi. Proje kapsamında, İstanbul’da evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının, onlara tahsis edilecek otellerde konaklaması sağlanıyor.
Allianz Türkiye’nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın hayata geçirdiği “Nefes Ol” projesiyle sağlık çalışanlarına nefes olunması amaçlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul’da çalışan ve Korona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.
COVID-19’un tüm dünyadaki yayılma hızının, sağlık hizmetinin önemini daha da artırdığını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Allianz Türkiye Ailesi olarak sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları yaratan ‘Nefes Ol’ projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik” dedi.
Allianz Türkiye hakkında
Faaliyetlerini “Allianz Seninle” bakış açısıyla yürüten Allianz Türkiye, özellikle 1,3 milyon sigortalısının bulunduğu sağlık branşında sigorta sektörünün liderliğini yapıyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016