Nefes darlığı çeken 2 çocuk ameliyatsız tedavi edildi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi’nde ilk defa uygulanan yöntemle, doğuştan nefes darlığı çeken 2 çocuğun nefes borusundaki darlık, ameliyatsız tedavi edildi. 'Girişimsel Bronkoskopik Balon Dilatasyonu' adı verilen yöntemle tedavi edilen çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ERÜ Çocuk Göğüs Hastalıklarından Prof. Dr. Mehmet Köse, hastanenin anjiyo bölümünde gerçekleştirdikleri işlemi şöyle anlattı:

''Bronkoskopik balon dilatasyonu Türkiye’de nadir olarak uygulanan, hastanemizde ise ilk defa uyguladığımız yöntem. Ameliyatsız göğsü açmadan uygulanan bu yöntemle, nefes borusundaki darlık nedeniyle solunum sıkıntısı çeken çocuk hastaların bronşları, nefes borusu genişletiliyor. İşlemden bir kaç saat sonra hasta günlük faaliyetlerine devam edebiliyor. Hastanemiz anjiyo salonunda bu yöntemi 35 günlük bebek ve 5 yaşındaki çocuk hastamıza uyguladık. Doğuştan nefes darlığı çeken her iki hastamız da sağlığına kavuştu.''

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