Nefes borusuna fasulye kaçan minik Fatih'in ölümüyle ilgili soruşturma

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi Beneklitaş köyünde, Fatih Çimen'in (2) boğazına kaçan fasulye tanesi nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, minik Fatih'in kaldırıldığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği, burada yapılan tetkikler sonucunda patolojik bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, taburcu edildiği ve 1 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih Çimen, pazartesi günü, evde yemek yenildiği sırada sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Minik Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen çocuğa müdahale etti. Fatih'in öksürmesiyle boğazına takılan fasulye tanelerinden biri ağzından çıktı. Öksürüğü kesilmeyen çocuk, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası minik Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi. Küçük çocuk, bu kez de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada da aileye minik Fatih'in boğazında bir şey olmadığı söylendi. Beniklitaş köyüne götürülen çocuğun bir gün sonra evde yeniden fenalaşması üzerine aile, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Minik Fatih, ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BAKANLIK: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, minik Fatih'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden 2 yaşındaki hasta 2 Ocak tarihinde Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine şiddetli öksürük şikayeti ile başvurmuştur. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 'solunum yolunda yabancı cisim' tanısıyla 3. basamak sağlık hizmeti sunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hasta, burada yapılan tetkikler sonucunda patolojik bulgulara rastlanmadığı belirtilerek taburcu edilmiştir. Bir gün sonra da fenalaşarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Öte yandan Fatih Çimen'in yapılan otopsisinde, nefes borusunda fasulye tanesi bulunduğu ve oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Çimen ailesi, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik Fatih'in ailesi ile çocuğun götürüldüğü hastanelerin sağlık personelinin bilgilerine başvuracaklarını ve otopsi tutanaklarını inceleyeceklerini belirtti.



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