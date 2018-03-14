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Mustela ile Cilt Tipine Göre Özel Bakım

Yılların verdiği deneyim ile ürünler hazırlayan Mustela, farklı cilt tiplerinibazalmayı ihmal etmiyor.

Mustela ile Cilt Tipine Göre Özel Bakım
Yılların verdiği deneyim ile ürünler hazırlayan Mustela, farklı cilt tiplerinibazalmayı ihmal etmiyor. Bu sayede ürün yelpazesini oldukça geniş tutmayı başaran deneyimli üretici, hassas ciltler için kremler geliştirirken bebeklere özel ürünler hazırlamayı da ihmal etmiyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde çok yönlü bir marka olmayı da başaran Mustela, bakım aşamasının kolay ve destekleyici olmasını mümkün hale geliyor. Kullandığınız ürünün cildiniz açısından destekleyici olması, özellikle sorunlu cilt tiplerinde tedavinin daha etkili geçmesini sağlıyor. Özellikle bebek ürünleriyle mükemmel bir ürün grubu oluşturan marka, hassas ve alerjiye yatkın ciltlerde reaksiyonların oluşmasını da önlemeyi başarıyor.

Mustela Kalitesi ve Eşsiz Bakım

Deneyimli markanın ürünleri arasında bulunan Mustela şampuan, bebeğiniz için gerekli olan temizliğin sağlanmasını kolaylaştırıyor. Hassas bir biçimde ve aynı zamanda cildi yakmadan temizleyen şampuan, bebeğinizin adeta duşta daha fazla vakit geçirmeyi istemesini sağlıyor. Bebeğinizin etkili bir biçimde temizlemenizi sağlarken ciltte oluşabilecek reaksiyonları da önlemeyi ihmal etmeyen Mustela, ayrıca geliştirdiği losyonlar ile farklı bakım aşamaları için de annelerin yanında olmayı başarıyor.

Bebek losyonu, cilt üzerinde oluşabilecek kızarıklık ve kaşıntı gibi faktörlerin azalmasında etkili bir ürün konumuna erişiyor. Böylelikle bebeğinizin gün içerisinde daha rahat etmesini sağlayan losyon, nemlendirme görevini de başarıyla üstleniyor.

Mustela Güneş Kremleri ile Güneşten Korunun

Geliştirdiği ürünler içerisinde güneş kremi hazırlamayı da ihmal etmeyen Mustela, bebeğinizin güneşten olumsuz bir biçimde etkilenmesini önlüyor. Özellikle kuruma, yanma ve batma gibi olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilen güneş, cilt sağlığını ne yazık ki kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Bu noktada kullanılması elzem olan güneş losyonu ya da kremi, cilt bariyerini koruyarak güneşten gelebilecek zararların önlenmesinde etkin bir görev üstleniyor.

Mustela güneş kremi sayesinde bebeğinizin hassas cildini koruyabilirsiniz. Üstelik yüksek koruma faktörü içeren ürün grubu, her türlü problemin yaşanmasını önlemede başarılı bir performans sergiliyor. Temizlik, bakım ve nemlendirme gibi tüm aşamalarda yanınızda olmayı başaran Mustela, bebeklerde ve yetişkinlerde cilt sağlığını korumayı destekleyen ürünler hazırlıyor. Üstelik tedavi destekleyici kremler de ürün grubu içerisinde yer alıyor.

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