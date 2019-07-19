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Muş'ta ilk organ bağışı

MUŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen 5 çocuk annesi Süheyla Korucu'nun organları, oğlu Hasan Korucu tarafından bağışlandı. Muş'ta ilk kez gerçekleştirilen organ bağışıyla Korucu'dan alınan karaciğer ve böbrekler nakledilmek üzere...

Muş'ta ilk organ bağışı
MUŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen 5 çocuk annesi Süheyla Korucu'nun organları, oğlu Hasan Korucu tarafından bağışlandı. Muş'ta ilk kez gerçekleştirilen organ bağışıyla Korucu'dan alınan karaciğer ve böbrekler nakledilmek üzere Erzurum'a gönderildi. 
Malazgirt ilçesinde, Süheyla Korucu beyin kanaması şüphesiyle Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 12 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan Süheyla Korucu'nun bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane görevlileri, organ bağışı konusunda oğlu Hasan Korucu (33) ile görüştü. Korucu'nun annesinin organlarını bağışlamayı kabul etmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nden Prof.Dr. Necip Altundaş, beraberindeki ekiple Muş'a gelip karaciğer ve böbrekleri 3 saat süren operasyonla aldı. Altundaş ve ekibi, organları Erzurum'daki hastalara ulaştırmak üzere yola çıktı. 
Doktorlarla yaptığı görüşme sonrası annesinin organlarını bağışlayan Hasan Korucu, "Kur'an-ı Kerim'deki 'Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' ayetinden hareket ettik. Bu ayetin ışığında annemin 2 böbreğini, karaciğerini bağışladık. Bu organlar hangi hastaya gidecek onu bilmiyorum, organ nakli gerçekleşen hastamızdan tek ricam anneme dua etmeleridir" dedi. 
Muş'ta ilk kez organ bağışı olduğunu belirten Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Faysal Şeker, "Beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Korucu'nun yakınları organlarını bağışladı. Bunun üzerine hanede büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Muş Devlet Hastanesi'nde de organ nakillerinin yapılması bizleri mutlu etti. Süheyla Korucu'nun vefatı sebebiyle üzüntülüyüz ancak böylesi bir operasyonun gerçekleştirilmesi bizleri mutlu etti. 3 insana hayat verme imkanına sahip olmak bizleri sevindirdi" diye konuştu. 

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