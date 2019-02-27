MS hastalarına 'tuz tüketimi' uyarısı

Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, "Yapılan deneyler yüksek tuz alımının MS'i tetiklediğini düşündürtüyor. Bu hastalığa karşı kişiler, sigarayı bırakmalı, fazla tuz tüketiminden kaçınıp D vitamini eksikliklerini tamamlamalılar" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, Dünya MS Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Songül Turğut, açıklamada bu hastalığa karşı kişileri sigara kullanımı, fazla tuz tüketimi ve D vitamini eksikliği noktasında uyardı. Dr. Songül Turğut, bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'da (MS) fazla tuz kullanımının da etkili olabileceğini belirterek, "Tuz, MS'i tetikliyor olabilir. Yapılan hayvan deneyleri yüksek tuz alımının MS'i tetiklediğini düşündürtüyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Turğut, dünyada yaklaşık 2.5 milyon MS hastası bulunduğuna işaret ederek, "MS, kronik bir hastalıktır. Bir bölümü ataklarla seyrederken, bir bölümü baştan ve sonradan ilerleyici olarak seyredebilir. Bu hastalık sıklıkla genç erişkinlerde ortaya çıkar. Öne çıkan belirtileri ise kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, duyusal belirtiler, alerji, mesane problemleri, yorgunluk, dizanteri, epileptik nöbetler, hareket bozukluğu, kognitif bozukluklar" ifadelerini kullandı.

SİGARA KULLANIMI VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ETKİSİ KANITLANDI

Risk faktörlerine değinen Uzm. Dr. Songül Turğut, hastalıkta başta genetik olmak üzere bağışıklık sistemi faktörleri ile çevresel faktörlerin etkili olduğunu belirtti. MS'in ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınları ve D vitamini düzeyiyle bağlantılı olarak artış gösterdiğine de dikkat çeken Turğut, "D vitamini düşüklüğünün MS riskini 2 kat artırdığı artık biliniyor. Sigara da içindeki takviye maddelerin bağışıklık sistemini tetiklemesiyle riski 2 kat yükseltiyor. Tuz kullanımı da MS 'i tetikliyor olabilir. Son yıllarda yapılan hayvan deneyleri, yüksek tuz alımının MS'i tetiklediğini düşündürtüyor" dedi.

TEDAVİ İLE İLERLEMESİ ENGELLENİYOR

"MS'i ortadan kaldıran tedavi bulunmamakla birlikte hastalığın ilerlemesini durduran ya da yavaşlatan ilaçlar mevcut" diyen Turğut, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yüksek doz kortizon tedavi ve koruyucu tedaviden bahsedilebilir. Koruyucu tedavilerde birinci basamak tedaviler hastalığın erken döneminde kullanılır. İkinci basamak tedaviler ise, birinci basamak tedaviye rağmen hastalığı kontrol altına alınamayan hastalara veya birinci basamak tedavilerin yan etkileri nedeni ile bunlardan yararlanamayan hastalara verilir. Birinci basamak tedaviler arasında günümüzde oral tabletler mevcut. Son 15 yılda yapılan çalışmalarla yeni ilaçlar da geliştirildi. Bu ikinci basamak tedavilerden yakın zamanda ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen ilaçlar bulunuyor."