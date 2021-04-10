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Mimiklerin azaldığı “Poker Yüz” Parkinson habercisi!

Parkinson belirtileri arasında öne doğru eğik yürüme, küçük adımlar ile birlikte düşmeler de ortaya çıkabiliyor. Parkinson’un gençlerde de görülebildiğini vurgulayan uzmanlar, erken dönem belirtilerine dikkat edilmesini öneriyor.

SAĞLIK 10.04.2021, 14:41 Murat Aydın
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Mimiklerin azaldığı “Poker Yüz” Parkinson habercisi!

Dopamin eksikliğine bağlı bir hareket bozukluğu hastalığı olan Parkinson, genelde orta ve ileri yaşlarda tek taraflı olarak başlayıp ilerleyici oluyor. Hastalığın ellerde titreme veya hareketlerde yavaşlama olarak iki tipi bulunduğunu belirten uzmanlar, yüz mimiklerinde azalma neticesinde ‘poker yüz’   olarak adlandırılan yüz ifadesinin görülebildiğini söylüyor. Parkinson belirtileri arasında öne doğru eğik yürüme, küçük adımlar ile birlikte düşmeler de ortaya çıkabiliyor. Parkinson’un gençlerde de görülebildiğini vurgulayan uzmanlar, erken dönem belirtilerine dikkat edilmesini öneriyor.

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve bilinçlenme sağlamak amacıyla her yıl 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, Dünya Parkinson Hastalığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hareket bozukluğu hastalığı olan Parkinson konusunda bilgiler vererek erken dönem belirtilerine dikkat çekti.

‘Poker Yüz’ ifadesine yol açıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, hareket bozukluğu hastalığı olan Parkinson ile ilgili şunları söyledi:

“Genelde orta ve ileri yaşlarda, tek taraflı olarak başlar ve ilerleyici olur. Ellerde titreme veya hareketlerde yavaşlama olarak iki tipi olduğundan bahsedebiliriz. Hastalarda öne doğru eğik yürüme, küçük adımlar ile birlikte düşmeler hastalığın başında ve devamında görülebiliyor. Yüzde mimiklerde azalma ve neticesinde ‘poker yüzü’ olarak adlandırdığımız yüz ifadesinin yanı sıra bazen de yüzde yağlanma meydana gelebiliyor. Hastalığın sebebi, beyindeki dopamin üreten hücrelerin harap olması sonucunda gerçekleşen dopamin eksikliğidir.”

Parkinson gençlerde görülebiliyor

Parkinson hastalığının bilinenin aksine erken yaşta ve gençlerde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Celal Salçini, “Parkinson hastalığının bu çeşidi genetik özellik taşır ve tedaviye daha dirençlidir. Erken teşhisin hastalığın belirlenmesi ve diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hastalığın tedavisinde agresif yaklaşım, yani erken dönemde yüksek doz ilaç vermek tercih edilmiyor. Hastalığın şikayetleri arttıkça ilaç dozları da artırılıyor ancak gerekenden fazla ilaç verilmiyor.” dedi.

Erken dönem belirtilerine dikkat!

Parkinson hastalığının erken dönemlerinde ortaya çıkan belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Celal Salçini, “Hastalığın erken dönemdeki belirtileri arasında koku alma bozuklukları, kabızlık, sinsi omuz ağrısı ve REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda canlı olarak rüyaları yaşamak, hareket etmek ve konuşmak gibi belirtiler bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Beyin pili tedavide olumlu sonuç verebiliyor

Parkinson hastalığı tedavisinde ilaç tedavisi ve beyin pili olarak adlandırılan cerrahi müdahalenin uygulandığını aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, “Cerrahi müdahale seçilmiş hastalarda iyi netice veriyor. Müdahale öncesinde her hasta uygun ilaç tedavisi almak zorundadır. Gerekli durumlarda ilaçlar, çeşitli pompalar aracılığı ile verilebiliyor.” dedi.

#parkinson #mimik #gençler #pokeryüz
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