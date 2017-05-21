Milli üretim ve AR-GE teknolijileri ile tıpta yeni dönem

ANKARA, () - DÜNYADA ölüm nedenlerinin başlıca sebepleri haline gelen; kalp ve dolaşım hastalıkları, emboli, akut gelişen felçlere bağlı komplikasyonlar, kanser ve pek çok hastalığın tedavisine yönelik yeni bir dönem başlatıldı. Günümüzde tedavi sürecinde kullanılan ilaç ve biyomedikal çözümler; tedavi sürecindeki olumsuzlukları minimalize ederek, hasta yaşamını ilaçlara, cihazlara vs. bağımlığı hale getirebiliyor. Bütünüyle hastalığı ve etkenlerini yok etmiyor, sadece ağrının yok edilmesi ve yaşamın sürekliliğini öncelik edinmekte. Geçtiğimiz senelerde yayılarak kullanılmaya başlayan patentleri RD Global'e ait biyomedikal ürünler, ölüme sebebiyet veren başlıca hastalıkları çoğu zaman cerrahi ve anesteziye gerek duymadan küçük invaziv (kesi olmaksızın) girişimlerle tedavi ediyor.

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ve Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz; milli üretim ve yeni Ar-GE teknolojileri ile geliştirilen biyomedikal tedavi çözümleri ve hastalara sağladığı artılardan bahsetti. Günümüz şartlarında anestezi ve cerrahi altında gerçekleşen operasyonlar sonrasında; yaşanabilen enfeksiyon, komplikasyon, yan etki ve ağrı durumunu yok denilecek seviyelere indirgeyerek zamanla rutin yaşamlarına dönebilmekte. Ancak bu süreç her zaman bir tedavi sağlayamıyor. Bir operasyon geçirmeden hastalık durumunu ortadan kaldıran bu RD Global'e ait ürünler; hastanın 'iş, zaman ve maddi kayıplarıö nı da minimalize etmekte. Günlük rutin yaşamının düzenini bozmadan sancılı süreçleri ortadan kaldırmakla birlikte hastaların konfor ve motivasyonunu da olumlu yönde etkilemekte. Aynı zamanda Milli Üretim olarak ülkemize de ciddi katma değer sağlayan RD Global, Dünya'da da markalaşma sürecinde. Tıpta yeni bir dönem başlatmış olan ürünlerini RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ve Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz detayları anlattı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ VE YERLİ TEKNİK

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, kanser tedavisinde kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek bir sistem geliştirdiklerini ve Türkiye'nin önde gelen hastanelerinde kullandığını açıkladı. Kanser tedavisinde kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek bir sistemi kullandıklarını dile getiren Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, "Kanser tedavisinde kemoterapi gören hastaların genel olarak saçları dökülüyor, cildi bozuluyor, tüy dökülmesi gerçekleşiyor, ciltte renk değişimi ve halsizlik görülüyor. İlaç tüm vücuda verildiği için sağlam olan hücreler de zarar görüyor. Bizim ürettiğimiz teknolojide bunlar bulunmuyor." diye konuştu. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ise; kullandıkları yöntemi şöyle anlattı. "Özel ve ilaç yüklenebilir moleküler bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu özel yapıştırıcıyı vücudun kanserli olan dokusunun üzerine damar içerisinden bir katater vasıtasıyla ilerleyerek yapıştırıyoruz ve yapıştırdıktan sonra sürekli olarak ilacın 6 ay boyunca salınım yapmasını sağlıyoruz. Böylece hasta tekrar tekrar kemoterapi görmüyor ve hastalık tedavisi sürecindeki yan etkileri minimuma iniyor."

AKCİĞER EMBOLİSİ VE FELÇLİ HASTALAR İÇİN YENİ UMUT

Felçli hastalar için yeni geliştirilen ve üretilen damar filtresini tanıtan Raşit Dinç, "Diğer ürünlerle beraber bizim ilk yerli üretim damar filtremizdir. Kana gelen pıhtıları süzerek akciğere ve diğer damarlara pıhtı atmasını engelleyen bir sistem. Bununla beraber felç geçirmiş hastalar için katater sistemimiz de mevcut. Bu sistem, felç geçirmiş olan bir hasta 6 saat içerisinde hastaneye getirilirse beyne atan pıhtıyı çıkartabilen bir sistem. İnsanları yıllarca felçli kalmasını ve buna bağlı kayıpları yok ettiğimiz bir sistem. Bu da aynı şekilde Türkiye'de ilk kez üretimi yapılan bir ürün. Bunun tek muadili yabancı bir firmada var. Türkiye'de PTA, ilaçlı salınımlı balonunun üretimine başladık. Bununla beraber bir de açık kalp cerrahisine gerek kalmaksızın, sol atrium kapatma sistemimiz var. Sol atriumda oluşan yapısal bozulmadan dolayı sürekli pıhtı atan hastalar var. Bundan dolayı insanlar açık kalp ameliyatları oluyor ama şu an bizim geliştirdiğimiz ürünle direkt girip, açık kalp ameliyatına gerek kalmaksızın sol atrium kapatma işlemi yapılabiliyor. İlk örgülü stentler ve akım yönlendirici stentlerin üretimi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Beyin stenti üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de bunların üretimleri yok" dedi.

BEYİN EMBOLİZASYON AJANLARINDA TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİK

Embolizasyon uygulamaları nörovasküler ve kardiyovasküler alanda ölümcül anevrizmalarda ve çeşitli damar bozukluklarında çok güçlü öneri olarak Dünya Tıbbi Tedavi Kılavuzlarında yer alan en değerli girişimsel tedavi seçeneğidir. Bu ürünler dünyada, Türkiye ve ABD olmak üzere 2 ülke tarafından üretilebilmektedir. Beyin embolizasyon ajanlarında da Türkiye'de yerli üretim yaptıklarını ifade eden Raşit Dinç, "Geçmişten bugüne kadar Amerikan firmalarından satın aldığımız beyin embolizasyon ajanlarının şuan biz Türkiye'de yerli üretimi Avrupa ile aynı standartlarda yapılmakta. Hastaların beyin damarlarında balonlaşma oluyor, balonlaşmanın içerisine embolizasyon yapılması gerekiyor. Bunu üreten Dünyada tek bir firma var; o da Amerika firması. Bu anlamda bu firmaya Dünya adına tamamen bağımlıydık. Biz bu bağımlılığı da ortadan kaldırdık. Böylelikle, ülkemiz adına dışa bağımlığı bitirmekte ve dünyanın birçok ülkesine yapmış olduğumuz ihracatlarla milli sermayeye katkıda bulunmaktayız. Artık yerli imkanlarla ürettiğimiz yerli embolizasyon ajanları kullanmaktayız. Bu anlamda Faz 1-2 ve hayvan testlerimizi yaptık ve CE belgelerimizi aldık" dedi.

BY-PASS'A GEREK KALMAKSIZIN TIKALI DAMARLAR AÇILARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Geliştirilen en ilginç ürünlerden birisi de 'tıraşlama' yöntemi ile tıkalı damarların açılması oldu. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Türkiye'de ve dünyada ilk olan ürünlerden biri, tıkalı Arteriyel damarların açılması için geliştirdiğimiz Aterektomi katateri. Farklı tıkanıklar için birkaç farklı aktif ucu bulunan sistem yüzde 100 tıkalı damarlar için bile bir çözüm sunuyor. Çok ince lümenli kateterler ve mikro uçlar gönderdiğimiz için rüptürü riski de çok düşük. Bütün bunlar büyük bir devrim. Yine bu işlemlere ek olarak yerli stent çalışmalarımızda devam etmekte. Geri çıkarılabilen stent sistemleri üzerinde ki çalışmalarımız olumlu olarak devam etmekte ve dünyada bir ilk olacak" dedi.

HEMOROİD TEDAVİSİNDE DÜNYADA İLK OLAN TEDAVİ METODU

Hemoroid tedavisi ile ilgili de bilgi veren Raşit Dinç, "Hemoroidde kesiye gerek kalmaksızın geliştirilen bu yeni yöntemle, hemoroid pakesinin bir yeni geliştirilen embolizasyon işlemi ile tamamen mühürlenmesidir. Bu yöntemle hemoroid hastalığı, hastaların anesteziye dahi ihtiyacı olmaksızın ayaktan tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. İşlem sonrası hasta hemen taburcu olabilmekte ve kesi işlemi yapılmadığı için dışkılama problemi de yaşamamaktadır. Hemoroidin cerrahi tedavisine kıyasla hastalara ultra bir konfor yaşatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

DİYABETİK, İSKEMİK AYAK VE BURGER HASTALARINDA KÖK HÜCRE

Dünyada birçok kök hücre yönteminin üretildiğini belirten Raşit Dinç, ürettikleri kök hücre sistemi ile diyabet ve iskemik ayakların tedavisinde yeni bir çözüm olduğunu belirtti. Bu yeni sistem hastanın kendi kök hücrelerini ayrıştırarak diyabet ya da iskemi gibi hastalıklardan kaynaklı dolaşım yetmezliğini yeni damar sentezi sağlayarak ayak veya bacak kesilmesini engellediğini ve yeni damar oluşumunu geliştirdiğini belirtti.

MİLLİ ÜRETİM ve MİLLİ İNOVASYONLA DÜNYA'DA İLK 5'E GİRECEĞİZ

Dünya'da medikal malzemelerin üretimini yapan firmalar arasında hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu dile getiren RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Bu yola çıkarken yerli üretimde dışa bağımlılığı bitireceğiz demiştik ve yaptık; artık dışa bağımlılığımız minimum seviyelerde. Kanaatimizce özellikle sağlık gibi ötelenemeyecek ve ivediliği olan bir alanda, ülkemizin dışa bağımlılığını bitirmek ve her alanda ekonomik bağımsızlığını tesis etmek, tüm kamu ve özel kurumlarla birlikte kişilerin de ayrıca birincil önceliği olmalıdır ve yerli olarak ürettiğimiz ürünlerin dünyanın birçok ülkesine ihracatı ile milli sermayeye katkıda bulunmak bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın görevidir. Türkiye pazarından sonra yüzümüzü dünyaya döndük ve hedefimiz 5 yıl içerisinde kendi alanımızda dünyadaki ilk 5 firma arasında bulunmak" dedi.

ÜRETTİLEN ÜRÜNLER İNSANLIK İÇİN HAYATİ DEĞER TAŞIYOR

Raşit Dinç; Bizler bu hizmeti yaparken aynı zamanda ülke adına ne kadar büyük katma değer ürettiğimizin hesabını da yapıyoruz. Umarım tüm üreticilerimiz bu bilinçle hareket ediyorlardır. Öncelikle insan sağlığı için kutsal bir görev yapmaktayız. Üretmek, bir memleketin ileriye gitmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için temel taşlarından biridir. Sadece Türkiye için değil üretilen her ürün bütün dünyada sağlığını kaybetmiş insanların sağlıklarını geri kazanımları için çok önemli. Ürettiğiniz ürün aynı zamanda sadece kendi ülkemiz insanları için değil bütün insanlık için çok önemli. Ve bizden bunlardan mutluluk duyuyoruz." dedi.

TÜDER BAŞKANI MUSTAFA DAŞÇI: TÜRKİYE SAĞLIKTAKİ YENİLİKLERİ İLE AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yerli üretimin, markalaşmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını vurgulayan TÜDER Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, "Avrupa'daki yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Dünya'da 145 ülkeye ihracatımız var. Sayın Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde ilgili bakanlıklarımız; Sağlık Bakanlığı, Sanayi Teknoloji ve Bilim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının desteği ile ciddi bir ilerleme oldu. Bu gelişmeler; ülkemizdeki yabancı sermayeli, ithalatçı firmaların ilgisi ile birlikte Dünya'daki gelişmiş ülkelerin de ilgisini çekti. Üretmek sadece üreten için değil, üretmek aynı zamanda memleket için de çok önemli" dedi.

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