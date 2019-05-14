'Migren farklı nedenlerle tetiklenebiliyor'

İSTANBUL, () MİGREN atakları stresin yanı sıra, uykusuzluk, hareketsizlik, düzensiz yaşam gibi farklı nedenlerle tetiklenebiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Şahin, yüz gençleştirmede kullanılan botoksun migren ataklarında da kullanıldığını belirtti. Migren hastalarının uyku ve yeme düzenleri konusunda dikkatli olması gerektiğini de belirten Dr. Şahin, “Migren atakları esnasında ağrı kesici ilaç kullanılamadığında yaşam kalitesi de düşüyor fakat 6 - 8 ay süreyle bu atakları önlemek mümkün” diye konuştu.

Çamlıca Erdem Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Şahin, her hastanın migren atağını uyaran nedenleri tespit edip bu tetikleyici faktörlerden Ramazan ayı boyunca da uzak durulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Stresin sizi etkilemesine izin vermeyin, gerekirse bir uzmandan destek alın. Parlak ışıktan, yüksek sesli ortamlardan ve keskin kokulardan uzak durun. Uykusuz kalmayın veya çok fazla uyumayın. Çikolata, eski peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis, fındık ve Çin yemeklerinden uzak durun. Günde ortalama 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Düzenli spor yapmayı ihmal etmeyin. Spor esnasında salgılanan serotonin hormonu stresten uzaklaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle haftada en az 3 kez yapılması öneriliyor."

'MİGREN ATAKLARI 4 – 72 SAAT SÜREBİLİR'

Migren ataklarının genellikle 4 ile 72 saat arasında sürdüğünü belirten Dr. Şahin, "Ağrılar çoğunlukla tek taraflı ve şiddetli tarzda oluyor. Ellerde uyuşma ve görme bozuklukları gibi şikâyetlerin yanı sıra bulantı, ishal ve kusma gibi semptomlar da migrene eşlik edebiliyor" dedi.

Migrenli hastada ışığa, sese ve kokuya karşı aşırı hassaslık gelişebildiğini ifade eden Şahin, "Boyun ve omuzlarda sertleşme, el ve ayaklarda karıncalanma, konsantrasyon güçlüğü, konuşma güçlüğü ve nadir olarak da felç veya şuur kaybı ile karşılaşılabiliyor" dedi.

'BOTOKS MİGRENDE ETKİLİ'

Daha önceki yıllarda yüz gençleştirme operasyonları sırasında yüzündeki kaslara yönelik işlem yapılan hastaların migren ataklarında azalmalar olduğunun belirlendiğini vurgulayan Dr. Şahin, "Bir kısım hastanın ilaç kullanmayı bıraktığı tespit ediliyor ve ardından üzerine bilimsel çalışmalar yapılarak, botoksun migren tedavisinde etkili olduğu ortaya konuyor" dedi.

Alın, şakak ve ense bölgelerinde migren ağrılarının tetiklenmesine sebep olan sinir noktalarının bulunduğunu belirten Şahin, "Migrende ağrılar bu noktalardan biri veya birkaçında başlıyor. Tedavide hastalardan alınan bilgiler doğrultusunda, atakların başladığı bölgeler tespit ediliyor ve bu bölgelerde siniri sıkıştıran kasların etkisiz hale getirilmesi için botoks uygulaması yapılıyor. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir sürede tamamlanan botoks uygulamasının 6-8 ayda bir tekrarlanması yeterli oluyor" diye konuştu.



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