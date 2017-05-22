Mezarlığa bırakılan 2 beyin ameliyatı olan 'Kader' bebek, yaşama tutundu

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () - KİLİS'te doğduktan birkaç gün sonra mezarlığa terk edilen ve ağlarken bulunduktan sonra Gaziantep'te beyin ameliyatı yapılan, hemşirelerin 'Kader' adını verdiği, uyruğu belirsiz 45 günlük kız bebek yaşama tutundu.

Birkaç günlük olduğu belirtilen kız bebek, 45 gün önce Kilis'te mezarlığa bırakıldı. Mezarlıktaki ziyaretçilerin ağlaması üzerine fark ettiği kız bebek, Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede beyninin su topladığı belirlenen bebek ameliyata alındı. Kız bebeğin beynine, fazla suyu çekip damar tıkanıklığını gidermesi amacıyla 'shunt' cihazı takıldı. Beynine takılan cihaz çalışmayınca durumu kötüye giden, şuuru kapanıp havale geçiren bebek, Gaziantep Anka Hastanesi'ne sevk edildi. Kız bebeğe, beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla tarafından 1 saat süren operasyonla, yeni bir 'shunt' cihazı yerleştirildi. Sağlık durumu iyiye giden ve beslenebilen bebeğe, hemşireler 'Kader' adını verdi. Hemşirelerin ayağında sallayarak ilgilendiği 'Kader' bebek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde devlet korumasına alındı.

Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, bebeğin uyruğunun belirlenemediğini kaydederek, şöyle dedi:

"Kader bebek bize yaklaşık 15 gün önce geldi. Şu anda 45 günlük. Bu bebek daha birkaç günlükken mezarlıkta ağlarken bulunmuş. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, orada kafasında su toplanma teşhisi konulunca bir ameliyat yapılıyor. Ameliyattan sonra takiplerinde 'shunt' cihazının çalışmadığı belirleniyor. Çocuğun o sırada şuuru kapanıyor, havale geçirmeye başlıyor. Sonrasında buraya getirilip ameliyatı tekrar yapıldı. Şu anda taburcu edilme aşamasına geldi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde. Tabiiyetiyle ilgili net bir şey yok ama Suriyeli olabileceği söylendi. Ne olursa olsun sonuç olarak bu bin insan. Hangi duygu düşünce bunu bu hale getirmiş. Zannetmiyorum hiçbir anne çocuğunu mezarlğa atsın. Bunun altında her halde korkunç bir dram var. Yani inşallah iyi bir aile tarafından evlat edinilir."

TABURCU OLABİLECEK DURUMDA

Op. Dr. Erdal Yayla ise, minik 'Kader'in beslenmeye başladığını ve durumunun iyi olduğunu ifade ederek şunları anlattı:

"Geldiğinde durumu kötüydü. Bizim nörolojik muayene dediğimiz çocuğun şuuru kapalı, solunumu kötü, sürekli nöbet geçirmekteydi. Biz hemen genel durumunu kontrol altına aldık. Nöbeti durdurmak için tedavi uyguladık. Ama asıl olan beynindeki su toplamasıydı. Çünkü mevcut cihaz çalışmıyordu ve her geçen sürede beyindeki basınç giderek artmaktaydı. Hastaya uygun ölçümler kısa sürede yapılarak iyi kalitede bir 'shunt' cihazı ayarlandı ve 1 saatlik operasyonla değiştirildi. Daha sonra yaptığımız kontrollerde cihazın çalıştığını gördük ve çocuğun durumu iyiye gitti. Nöbetleri durdu, solunumu düzeldi ve beslenmeye başladı. Şuan için durumu iyi ve taburcu olabilecek."

Hastane hemşirelerinden Berfin Karakuş da, minik 'Kader'i ayağında sallayarak uyuttuğunu ve elinden geldiğince şefkat gösterdiğini söyledi.



FOTOĞRAFLI