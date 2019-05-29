Mesut, dünya tıp literatürüne girdi

İZMİR'de Kent Hastanesi'nin kalp cerrahisi ve karaciğer nakli ekibi, Budd Chiari sendromlu hastada naklin mümkün olabilmesi için karaciğerin toplardamarının direkt kalbe dikilmesi tekniğini kullanarak hayat kurtardı. Bu yöntem uygulanıp beraberinde karaciğer nakli gerçekleştirilen Mesut Ünlü (17), dünyadaki 3'ü Türk 10 vakadan biri olarak tıp literatürüne girerken, ekibin sözlü bildirisi Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nin en prestijli toplantısı olan Vanguard (öncü-ilk yapılan) oturumuna seçildi. Opr. Dr. Cahit Yılmaz, "Yapılan değerlendirmeler karşısında çok büyük gurur yaşadık" dedi.Denizli'de yaşayan iki çocuklu Türkan Ünlü (51) ile PTT emeklisi Mehmet Ünlü (75) çiftinin oğulları Mesut, 6, 5 aylıkken dünyaya geldi. Ünlü çifti oğullarını 59 gün sonra kucaklarına alırken, Mesut'in sağlık sorunları başladı. Mesut, romatizma tanısıyla yıllarca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilirken, bir yandan da eğitim hayatını sürdürdü. Ancak çocuğa geçen yıl karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşan Budd Chiari sendromu tanısı konuldu. Buna bağlı karaciğer yetmezliğine giren Mesut Ünlü, ambulansla İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatının kurtulması için karaciğer nakli olması gereken Mesut için doktorlar seferber olurken, Anamur'da yaşayan teyzesi Fatma Tarım (37) imdada yetişti, gönüllü verici oldu. Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip ameliyat hazırlığı yaparken, Prof. Dr. Suat Büket başkanlığındaki kalp damar cerrahisi ekibi naklin gerçekleşmesi için Mesut'un kalbine ilk müdahaleyi yaptı. Ardından nakil gerçekleşti. 7 Ağustos 2018'de başarıyla gerçekleşen eşzamanlı kalp ameliyatı ve nakil sonrası Mesut için yeni bir hayat başladı.EN PRESTİJLİ OTURUMDA VİDEO SUNUMLA ANLATILDIOpr. Dr. Cahit Yılmaz, literatüre geçen bu başarı öyküsünü ve ekip olarak katıldıkları Kanada'nın Toronto şehrinde 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Karaciğer Nakli Kongre'sindeki sunumlarını şöyle anlattı:"Mesut bize Denizli'den acil sevkli olarak ambulansla geldiğinde genel durumu kötü, bilinci uykuya meyilli, karnı toplanan aside bağlı olarak çok şişti. Hastanın tanısı Budd Chiari sendromuna bağlı karaciğer yetmezliği idi. Bu hastalık karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşuyor. Sıklıkla ölümcül seyreden, nadir görülen bir hastalıktır. Bazen bu pıhtı karaciğerin toplardamarından vücudun anatoplar damarına (venacava) uzanır. Mesut'ta pıhtı bundan da öteye kalbin sağ kulakçığına uzanmaktaydı. O yüzden nakil sonrası yeni karaciğerin toplardamarını anatoplar damara değil direkt kalbe bağlamamız gerekiyordu. Kalp damar cerrahisi ekibi diafragmayı açıp kalbi hazırladı ve pompaya girmeden (kalp çalışırken) karaciğerin toplardamarı kalbe dikildi. Hastamız 25 günlük hastanede yatış sonrası şifa ile taburcu oldu. Şimdi rutin kontrollerine devam ediyor, düzenli kan sulandırıcı kullanıyor. Dünyanın dört bir yanından karaciğer nakli konusunda çalışan başta transplant cerrahları olmak üzere yüzlerce doktorun katıldığı kongreye dört poster sunumuna ek olarak bir sözlü bildirimiz kabul edildi. Sözlü bildirimiz en prestijli toplantı olan Vanguard oturumuna seçildi. Vanguard öncü- ilk yapılan anlamında. Yeni tekniklerin anlatıldığı oturum. Bu oturumda Budd Chiari sendromlu hastada naklin mümkün olabilmesi için karaciğerin toplar damarının direk kalbe dikildiği tekniği video görüntüleriyle yaptık. Mesut Ünlü ile birlikte aynı teknikle ameliyat edilen H.Ç ve R.D adlı hastalarımızla ilgili sunum yoğun ilgi gördü. Toplantının konsepti gereği sunumun değerlendirmesi dış merkezden bir cerrah tarafından yapılıyor. Bizim değerlendirmemizi dünyada en çok karaciğer naklinin yapıldığı Kore'deki Assan Medical Center'dan cerrah Prof.Dr.Gi-Won Song yaptı. Dünya literatüründe 10 vaka olduğunu, üçünün ekibimiz tarafından yapıldığını, bu vakaların zor ve çok üst düzey cerrahi teknik gerektirdiği yorumunu yaptı. Bu değerlendirmeler karşısında çok büyük gurur yaşadık."'YENİ BİR HAYATA BAŞLADI'Öte yandan oğlunu Kent Hastanesi'ne yürüyemez, konuşamaz halde getirdiğini belirten, ilk eşinden de 3 çocuğu bulunan 6 torunu olan Mehmet Ünlü, "Oğlumu kaybetmek üzereydim. Tomografisinde 4 pıhtıyı da görmüştüm. Doktorlar pıhtının kalbe gitmesi halinde ölebileceğini, beyne gitmesi halinde felç olabileceğini söyledi. İki ameliyat 13, 5 saat sürdü. Bu ameliyatların dünyada sayılı olduğunu söylediler. Ben onlara güvendim, Allah hepsinden razı olsun. Oğlumuz elimizden uçup gidiyordu, doktorlarımız onu yeniden hayata döndürdü. Mesut şu anda çok iyi, yeni bir hayata başladı" diye konuştu.

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