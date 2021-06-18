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Meslekte 10 Yılını Dolduran Hekimlere Yeşil Pasaport Verilsin!

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile özel sektörde 10 hizmet yılını dolduran hekimlere kamuoyunda ‘yeşil pasaport’ olarak bilinen ‘hususi damgalı pasaport’ verilmesini önerdi.

SAĞLIK 18.06.2021, 10:13 Murat Aydın
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Meslekte 10 Yılını Dolduran Hekimlere Yeşil Pasaport Verilsin!

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile özel sektörde 10 hizmet yılını dolduran hekimlere kamuoyunda ‘yeşil pasaport’ olarak bilinen ‘hususi damgalı pasaport’ verilmesini önerdi. Teklif ile Pasaport Kanununun 14. Maddesine “Tabip odasına kayıtlı olup en az on yıl kıdemi bulunan hekimlere, hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir” fıkrası eklenmesi öngörülüyor.

Ülkemizde hizmet veren hekimlere ilişkin istatistikleri değerlendiren CHP’li Şeker, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ekim 2020 itibariyle ülkemizde 208 bin 790 uzman tabip, tabip ve diş tabibi görev yapıyor. Bu tabiplerin 118 bin 717’si Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 42 bin 163’ü üniversiteler bünyesinde hizmet verirken 47 bin 910’u özel sağlık kuruluşlarında, muayenelerde vs hizmet veriyor. 2019 Sağlık İstatistikleri Yıllığında ise yıllara ve sektörlere göre toplam hekim sayısının dağılımını incelediğimizde, 2002 yılında Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesinde hizmet veren hekimler toplam hekim sayısının %84.3’ünü oluştururken bu oranın 2019 yılında %81.4’e gerilediğini; özel sektörde hizmet veren hekim sayısının toplam hekimler içindeki oranının 2002 yılında %15.7 iken 2019 yılında %18.6ya kadar yükseldiğini görüyoruz. Resmi verilerden de açıkça görülebileceği üzere, sağlıklı bir toplum yapısı için büyük önem taşıyan sağlık hizmetinin sunumunda Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde hizmet veren hekimler yanında özel sektörde hizmet veren hekimler de önemli rol oynamaktadır. Ancak kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport kullanımı konusunda ne yazık ki hekimler arasında halihazırda bir eşitsizlik söz konusudur” dedi.

CHP’li Şeker, “Pasaport Kanununun ilgili hükmü uyarınca Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde sağlık hizmeti sunan hekimler gerekli şartları yerine getirerek hususi damgalı pasaport kullanımına hak kazanabilirken aynı görevi özel sektörde sunan hekimler bu haktan mahrum kalmaktadır. Oysa gelişen dünyada hekimlerin meslekleri ve branşlarına ilişkin bilgilerini, görüşlerini artırabilmesi, dünyada tıp alanında yaşanan gelişmeleri, buluşları, deneyleri, çalışmaları, ilerlemeleri vs yakından takip edebilmeleri, gerekli durumlarda panel, sempozyum, kongre, eğitim, ortak çalışma, ortak araştırma projeleri gibi bilimsel faaliyet ve etkinliklere katılarak hem kendi tecrübelerini aktarabilmeleri hem de diğer katılımcıların tecrübe ve görüşlerinden faydalanabilmeleri oldukça önemlidir. Hekimlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri elbette toplum sağlığına sunacakları faydanın da artacağı manasına gelmektedir. Bu sebeple bu kanun teklifi ile Tabip odasına kayıtlı olup en az on yıl kıdemi bulunan hekimlere, hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

#yeşilpasaport #CHP #alişeker #TBMM
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