Meryem'in 'kahramanı' kız kardeşi Rabia olacak

HAKKARİ Yüksekova'da, aplastik anemi hastası kızı 13 yaşındaki Meryem Bakır'a, 11 yaşındaki kız kardeşi Rabia'nın iliğinin tutmasına rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle nakil yaptıramadıklarını söyleyen ayakkabı boyacısı baba Enver Bakır'ın yardım feryadını, Sağlık Bakanlığı duydu. Bakanlık tarafından İstanbul'a getirilen Meryem'e önümüzdeki hafta, kız kardeşinden ilik nakli yapılacak.

Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde yaşayan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan imam hatip ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Bakır'a, 2 ay önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik iliği yetmezliği olan aplastik anemi teşhisi konuldu. Doktorların ilik nakli olması gerektiğini söylediği Meryem'e 11 yaşındaki kız kardeşinin iliği uyumlu çıktı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle aile, küçük kızı nakil için İstanbul'a getiremedi.

FERYATLARINI BAKANLIK DUYDU

Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Enver Bakır ile Meryem, gözyaşları içinde kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Baba kızın yardım çağrısına Sağlık Bakanlığı, el uzattı. Bakanlık, Yüksekova Kaymakamlığı’nı devreye sokarak, Meryem'i Yüksekova’dan İstanbul’a getirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NAKİL OLACAK

Meryem, 2 hafta önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Kemik İliği Nakil Merkezi’ne yatırıldı. Tüm testleri tamamlanan Meryem’in kemoterapi tedavisine de başlandı. Meryem, önümüzdeki hafta, kendisiyle birlikte İstanbul'a getirilen kız kardeşi Rabia’dan alınacak ilikle hayata tutunacak.

‘HAYAT KURTARMAK KAHRAMANLIKTIR’

Ablası iyileşsin diye ona kemik iliği vermeyi kabul eden Rabia Bakır ise korkmadığını, herkesin bağışçı olması gerektiğini söyledi. Rabia, örnek olacak bir çağrıda bulunarak, "O kadar da zor bir şey değil. Altı üstü bir iğne ile ilik alınacak. Çok seviniyorum ablam iyileşecek. Onun hayatını kurtaracağım için çok mutluyum. Ablam için elimden gelen her şeyi yaparım. Bir hayat kurtarmak kahramanlıktır. Herkes bir kahraman gibi davransın ve iliği tutan hastalar için bağış yapsınlar. Altı üstü bir iğne, korkacak hiçbir şey yok" dedi.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI BİZE EL UZATTI’

Ayakkabı boyacılığı ile 3 çocuğunu büyütmeye çalışan baba Enver Bakır ise "Meryem ilk çocuğumuz. Kurban Bayramı'nın ikinci günü kızımı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan kan değerleri düşük diye Van’a gönderdiler. Teşhis orada kondu. İlik nakli olacak dediler. Ailece ilik için tahliller verdik. Rabia'nınki tuttu. İstanbul'a gelmeye imkanımız yoktu. Sağlık Bakanlığı arayarak bize destek oldu ve Ümraniye Hastanesi'ne getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bize sahip çıktılar. Meryem’in tedavisi için burada 6 ay konaklayacağız. Yüksekova imkansızlıkların olduğu bir yer. Günde 40-50 lira ancak kazanabiliyorum. Allah'a çok şükür ona da hamdolsun gene de" diye konuştu.

KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE İSTANBUL’DA TEK KAMU KURUMUYUZ

Tedaviyi yürüten Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Suar Çakı Kılıç, Meryem’in durumu hakkında bilgi vererek, "İki ay önce şikayetleri başlamış. Ağır aplastik anemi teşhisi ile kardeş vericisi de olduğu için kemik iliği nakli yapılmak üzere ünitemize sevk edildi. Hastamızın tekrarlayan eritrosit ve trombosit nakillerine ihtiyacı, kan nakli ihtiyacı olmaktaydı. Şu an iyi, kardeşinin ve kendisinin tetkiklerini tamamladık. Herhangi bir aksilik olmazsa bu hafta içerisinde kemoterapisine başlayıp önümüzdeki hafta da kemik iliği naklini yapmayı planlıyoruz" dedi.

Aplastik anemi’nin hem çocukluk hem erişkinlik döneminde sık rastlanan bir kemik iliği yetmezliği hastalığı olduğuna değinen Doç: Dr. Suar Çakı Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Sonradan gelişebilir ya da doğuştan olabilir. En önemli özelliği kemik iliğinin kan hücrelerini yeterince üretmemesi ve lökosit dediğimiz hücreler üretilmediği için de enfeksiyonlar; eritrosit dediğimiz hücreler üretilmediği için halsizlik, kansızlık bulguları; trombosit dediğimiz hücreler üretilmediği için de kanama bulguları meydana getirmesidir. Hastalar bu belirtilerle doktora başvurur. Eğer ‘fanconi’ adını verdiğimiz doğumsal aplastik anemi değilse tam uyumlu kardeş varsa ondan kemik iliği nakli yaparız. Tam uyumlu kardeş yoksa o zaman bağışıklık sistemini baskılayacak birtakım tedaviler uygularız ve bu tedaviye yanıtına bakarız. Eğer hasta tedaviye yanıt vermezse aile dışı vericiden kemik iliği nakli için araştırmalara başlarız. Kemik iliği nakil üniteleri oldukça önemli özellikler taşır ve ülkemizde belli şehirlerde kemik iliği nakil merkezleri var. Tamamen enfeksiyondan arındırılmış odalardan ve merkezden oluşması gerekmektedir. Ülkemizde de gerek kamuda gerek özel sektörde birçok nakil merkezi var. Ancak bizim ünitemiz kamu hastaneleri içinde şu an için İstanbul'da aktif olarak çalışan tek çocuk kemik iliği nakil ünitesi. O nedenle Meryem’i de biz takip ediyoruz."