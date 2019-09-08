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Menenjit şüphesi nedeniyle hastane karantina altına alındı

HATAY'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuk, menenjit şüphesiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkin ardından Hassa Devlet Hastanesi, karantinaya alındı. Bugün,...

SAĞLIK 08.09.2019, 21:27
Menenjit şüphesi nedeniyle hastane karantina altına alındı
HATAY'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuk, menenjit şüphesiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkin ardından Hassa Devlet Hastanesi, karantinaya alındı.
Bugün, yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi. 


 

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