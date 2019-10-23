'Meme kanseri erkeklerde de görülebilir'

GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının yüzde 1 oranında olduğu için toplumda çok konuşulmadığını belirtti. Dr. Sarıyıldız, "Meme kanseri esasen meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde de görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Yüzde 1 oranı düşük bir oran olarak gözükmekle birlikte bu hastaların takiplerinde geç tanı konulduğu için daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor" dedi.Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meme kanserinin en çok kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilindiğini ancak erkeklerde de görülen bir kanser türü olduğunu belirtti. Meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının yüzde 1 oranında olduğu için toplumda çok konuşulmadığını kaydeden Sarıyıldız, "Meme kanseri kadın hastalarımızda olduğu için hep kadınlara yönelik farkındalık ayları ve meme kanseri bilgilendirme toplantılarıyla yol alıyoruz. Esasen meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde de görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Yüzde 1 oranı düşük bir oran olarak gözükmekle birlikte bu hastaların takiplerinde geç tanı konulduğu için daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor" dedi.'ERKEKLERDE DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİNİ YAPTIRMASI GEREKİYOR'Sarıyıldız, hastaların meme başı akıntısı, memede ağrı, şişlik ve ele gelen sertlik ile iyileşmeyen yara şikâyetleriyle geldiklerini belirterek, "Genelde akla gelmediği için bu tarz durumlarda doktora gitmekte geç kalıyorlar. Bu kanserin sıklığının artışını gösteriyor. Son yıllarda savunduğumuz bir şey var; erken tanı hayat kurtarır. Hem erkek meme kanserlerinde hem kadın meme kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle erkekler içinde düzenli olarak meme kontrollerinin yaptırılması gerekir" diye konuştu.'ERKEKLERİNDE MEME KANSERİ OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR'Belli bir yaşın üzerinde erkeklerinde her yıl meme kanseri taramasını yaptırması gerektiğini vurgulayan Sarıyıldız, meme kanserinin hormona bağlı kanserler grubunda olduğunu kaydetti. Sarıyıldız, meme dokusuna ait şikâyet olduğunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini bildirerek, şöyle konuştu:"Erkeklerde de meme kanseri olabileceğini unutmamız gerekiyor. Mutlaka cerrahi bir operasyon gerekiyor. Beraberinde tıbbı onkoloji ilaçlarını kullanıyoruz ve radyasyon onkolojisi devreye giriyor. Erkeklerde de tedavi multidisipliner bir şekilde devam ettiriliyor. Aynı zamanda genetik faktörün etkisi erkek meme kanserleri içinde çalışılmış ancak kadınlardaki kadar belirgin olmasa da aile öyküsünün olması erkek meme kanserleri için de anlam taşıyor. Kadınlarda da erkeklerde de meme kanseri genetik olarak yatkınlığı belirlenmiş kanser gruplarından diyebiliriz. 'Bende olmaz' dememeli, çünkü meme kanseri kadınlara addedilmiş bir kanserdir. Erkeklerinde meme kanseri olabileceği unutulmamalıdır."