Medipol Mega Üniversite Hastanesi  'HIMSS 6 Sertifikası’nı kazandı

ULUSLARARASI alanda tanınan 'HIMSS 6' akreditasyonu ile teknoloji daha iyi kullanarak tıbbi hatalar en aza indiriliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi, bu alanda 'HIMSS 6' sertifikasını almaya hak kazanan ilk özel hastane oldu.

Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu Bilgi Teknolojileri Genel Koordinatörü Tayfun Arabalı “Sertifikasyon için saha denetimi, HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Bölge Direktörü John Rayner ve HIMSS Türkiye yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu denetim sonunda Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi olarak, Türkiye’de 'HIMSS 6' sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek özel üniversite hastanesi olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Genel Koordinatörü Tayfun Arabalı şöyle konuştu:

"Dijital dönüşüm ile hekimler mobil uygulama sayesinde hasta bilgilerine her noktadan erişebiliyor ve gerekli operasyonları zaman ve mekan kavramlarından bağımsız yapılabiliyor. İlaç etkileşim sorgulamaları ile risk oluşturabilecek etkenlerin (ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-alerji) tespiti sağlanabiliyor. HIMSS sertifikası ile birlikte, tüm tanı ve tedavi işlemlerinde dijital sistemler kullanılıyor ve kağıt kullanımı kaldırılıyor. Bunun neticesinde hastalara hata oranı minimum olacak şekilde işlemler yapılıyor. Ayrıca ölçümlemeler de çok daha kolay yapılıyor. Klinik Karar Destek sistemiyle de hekimlerin ve hemşirelerin yönlendirilmesi ve alacakları kararların desteklenmesi amaçlanıyor.

Seviye 6 için hastanenin en az bir servisinde, hekimler için elektronik klinik dökümantasyon sistemi uygulanması gerekiyor. Kağıt kullanımı kaldırılıyor, hekimler tüm isteklerini elektronik olarak yapıyor. Hasta profiline ve tedavi protokollerine göre sağlık çalışanlarına kılavuzluk eden Klinik Karar Destek Sistemi devrede oluyor ve kapalı döngü ilaç yönetimi uygulanıyor."