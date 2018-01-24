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Magreb ülkeleri, İran ve Sahra Altı Afrika, Özgür Tomruk’a emanet

JOHNSON & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye Genel Müdürü Özgür Tomruk, ocak ayı itibariyle Magreb (Cezayir-Fas-Tunus), İran ve Sahra Altı Afrika (Sahra Çölü'nün güneyindeki 47 Afrika ülkesi) ülkelerinin Genel Müdürlüğü sorumluluğunu...

Magreb ülkeleri, İran ve Sahra Altı Afrika, Özgür Tomruk’a emanet
JOHNSON & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye Genel Müdürü Özgür Tomruk, ocak ayı itibariyle Magreb (Cezayir-Fas-Tunus), İran ve Sahra Altı Afrika (Sahra Çölü'nün güneyindeki 47 Afrika ülkesi) ülkelerinin Genel Müdürlüğü sorumluluğunu da aldı.

Türkiye ve MISSA (Magreb, İran, Sahra Altı Afrika) Genel Müdürü Özgür Tomruk, Türkiye'nin bölgedeki en tecrübeli hekimlere ve sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Biz de uzun yıllardır paydaşlarımızla işbirliği içinde tecrübeli hekimlerimizin bildiklerini aktarması, yeni yetişen hekimlerimizin alanında güçlenmesi için düzenlediğimiz eğitimlerle tedavi yöntemlerinin gelişmesine ve topluma katkı sağlıyoruz. Magreb, İran ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin de sorumluluk alanıma girmesiyle, Türkiye’deki gücümüzü bu ülkelere aktarmak istiyoruz. Türk hekimlerinin, bu ülkelerdeki hekimlere vereceği eğitimler sayesinde deneyim yetersizliğinden dolayı sunulamayan yenilikçi sağlık çözümlerinin hastalara sağlanmasını mümkün kılabiliriz" dedi. 

ÖZGÜR TOMRUK HAKKINDA

Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Türkiye’ye, 2013 yılında Global Cerrahi Türkiye Genel Müdürü olarak katılan Özgür Tomruk, 2015’te Medikal Cihazlar portföyünün tamamının sorumluluğunu üstlendi. Johnson & Johnson’a katılmadan önce Schering-Plough, MSD ve Baxter’da; Finans, Lojistik, ve Satış & Pazarlama da dahil çeşitli fonksiyonlarda görev aldı. Medtech Europe’a bağlı olan ARTED’e (Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği) Temmuz 2015-Ocak 2018 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Tomruk, şu anda Yönetim Kurulu üyeliğine devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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