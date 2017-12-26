Lösemili minik Affan için kampanya

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - SAMSUN'da lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Affan Yüksel Ünlü’ye uygun ilik bulunması için ailesi sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü 20 gün önce rahatsızlandı. Tokat’ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Murat Ünlü oğlunu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edilen minik Affan’a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli istendi.

Baba Murat Ünlü sosyal medya üzerinden ilik nakli bekleyen oğlu için 2 ve 3 Ocak 2018 tarihlerinde Kızılay aracılığıyla Erbaa Cumhuriyet Meydanında vatandaşlardan kan örneği alınacağını belirterek yardım istedi. Baba Ünlü, kan örneği vermek isteyenleri söz konusu tarihlerde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay standına beklediklerini belirtti.



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