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Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'e (7) gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı...

Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'e (7) gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kampanyaya destek verdi. 
Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e 6 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay'ı Rize Şubesi yetkilileri ile görüşülüp, salı akşamı seyyar otobüsün ilçeye geleceği duyuruldu. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Yoğun ilgi üzerine yetersiz kalan Kızılay aracının 3 gün daha ilçeye gelerek gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alacağı duyuruldu.  
BAKAN DA DESTEK VERDİ
İlçede iftar sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da partililerle beraber Türk Kızılay'ı aracını ziyaret etti, kampanya hakkında bilgi aldı. Bakan Bak beraberinde Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü oldu. Küçük çocuğun yakınları ile görüşen Bakan Bak, şifa dileklerini iletti. 
EMİR, ŞARKI SÖYLEDİ
Trabzonspor ve Burak Yılmaz hayranı olduğu öğrenilen Emir'in sosyal medyada yayınlanan Kazım Koyuncu'nun Hayde şarkısını seslendirdiği görüntüleri ilgi görüyor. Küçük çocuğun görüntülerini paylaşan takipçileri şifa dileklerini iletiyor.   

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